Peter Prevc kot zadnji v štafeti

Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc so slovenski skakalci, ki bodo branili barve Sloveniji v Zakopanah. Prav v tem vrstnem redu bodo nastopili, kar pomeni, da bo kot zadnji nastopil najbolj izkušeni skakalec.

Naši so se v petkovih kvalifikacijah dobro odrezali. Prebujeni Zajc je imel peti dosežek, Domen je bil 12., Peter 14. in Lanišek 23. Če bi sešteli njihove točke in tudi tiste, ki so jih dosegli tekmeci na današnji preizkušnji, potem bi imeli tretji dosežek.

A je velika gneča okoli naših. Nemci, Poljaki in Japonci so bili v tem krogu. Malenkostno so zaostajali Norvežani, izstopali pa so Avstrijci.

Dejstvo je, da nas čaka izjemno razburljiva tekma v lepi kulisi, saj je štadion pod skakalnico razprodan. Poljaki so namreč veliki ljubitelji skokov, povrhu vsega pa imajo v svojih vrstah vročega Dawida Kubackega. Junak novoletne turneje je bil najboljši v petkovih kvalifikacijah in bo novo zmago napadal v nedeljo, ko bo še posamična tekma.

Lani so Slovenci za 14 točk zgrešili tretje mesto. Sestava ekipe je bila praktično enaka, le da je namesto Petra Prevca skakal Anže Semenič.

Smučarski skoki, Zakopane, ekipna tekma - 1. serija