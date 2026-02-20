Slovenski smučarski skakalec Enej Faletič je na tekmi Alpskega pokala v Zakopanah ugnal vso konkurenco. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila domačin Konrad Tomasiak, ki je zaostal dobrih 11 točk, in Nemec Alex Reiter.

Po prvi seriji je slovenskemu taboru kazalo še boljše, saj je Faletič vodil, drugi je bil Mai Zakelšek, tretji pa Urban Šimnic. Zakelšek je nato zdrsnil na šesto mesto, Šimnic pa na deveto.

Že dopoldan so bila na delu tudi dekleta. Zmage se je veselila Nemka Anna-Fay Scharfenberg pred rojakinjo Emily Teubner in Slovenko Ajdo Košnjek. Tik pod zmagovalnim odrom, dve desetinki točke za stopničkami, je končala Taja Terbovšek.

V soboto bosta tu še dve posamični tekmi.