Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Petek,
20. 2. 2026,
18.48

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Ajda Košnjek Enej Faletič alpski pokal smučarski skoki

Petek, 20. 2. 2026, 18.48

1 ura, 27 minut

Alpski pokal, Zakopane

Enej Faletič zmagal na Poljskem, na stopničkah tudi Ajda Košnjek

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Enej Faletič | Enej Faletič je zmagal na Poljskem. | Foto Guliverimage

Enej Faletič je zmagal na Poljskem.

Foto: Guliverimage

Slovenski smučarski skakalec Enej Faletič je na tekmi Alpskega pokala v Zakopanah ugnal vso konkurenco. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila domačin Konrad Tomasiak, ki je zaostal dobrih 11 točk, in Nemec Alex Reiter.

Po prvi seriji je slovenskemu taboru kazalo še boljše, saj je Faletič vodil, drugi je bil Mai Zakelšek, tretji pa Urban Šimnic. Zakelšek je nato zdrsnil na šesto mesto, Šimnic pa na deveto.

Že dopoldan so bila na delu tudi dekleta. Zmage se je veselila Nemka Anna-Fay Scharfenberg pred rojakinjo Emily Teubner in Slovenko Ajdo Košnjek. Tik pod zmagovalnim odrom, dve desetinki točke za stopničkami, je končala Taja Terbovšek.

V soboto bosta tu še dve posamični tekmi.

Johann Andre Forfang
Sportal Forfang kolajno posvetil umrlemu očetu: Obljubil sem mu, da se bom boril
Gorazd Pogorelčnik
Sportal Vodja panoge: Športniki v reprezentanci sami odločijo, ali s temi ljudmi želijo delati ali ne
Kamil Stoch
Sportal Poslavljajoči se šampion po zadnjih OI spregovoril o prihodnosti

Ajda Košnjek Enej Faletič alpski pokal smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.