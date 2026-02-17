Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Torek,
17. 2. 2026,
13.54

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Johann Andre Forfang smučarski skoki

Torek, 17. 2. 2026, 13.54

32 minut

Johann Andre Forfang kolajno posvetil umrlemu očetu: Obljubil sem mu, da se bom boril

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Johann Andre Forfang | Johann Andre Forfang se je moral tik pred olimpijskimi igrami soočiti s smrtjo očeta, po kateri je obljubil, da se bo boril zanj. Domov se vrača z nepričakovanim odličjem. | Foto Reuters

Johann Andre Forfang se je moral tik pred olimpijskimi igrami soočiti s smrtjo očeta, po kateri je obljubil, da se bo boril zanj. Domov se vrača z nepričakovanim odličjem.

Foto: Reuters

Norveški skakalec Johann Andre Forfang se je moral tik pred začetkom olimpijskih iger soočiti z očetovo smrtjo, po kateri je napovedal, da se bo, kot je obljubil očetu, v Italiji boril po najboljših močeh. Zdaj se domov vrača z nepričakovanim odličjem.

Tekma parov, ki je v ponedeljek v Predazzu doživela olimpijski debi, se je po odpovedi tretje serije končala z zmagoslavjem Avstrijcev Jana Hörla in Stephana Embacherja, srebro sta osvojila Poljaka Pawel Wasek in Kacper Tomasiak, bron pa je pripadel norveški dvojici Johann Andre Forfang Kristoffer Sundal.

Za Forfangom so zahtevni tedni in meseci, tik pred olimpijskimi igrami je umrl njegov oče, ki se je zadnje leto boril z rakom. 30-letni Norvežan, ki mu v tej sezoni ne gre po rezultatskih željah, je kolajno posvetil očetu, se zahvalil partnerki, ki v domovini skrbi za otroka, in priznal, da odličja ni pričakoval.

"Ob teh trenutkih se spominjam pogovorov, ki sem jih imel z očetom nekaj dni pred njegovo smrtjo. Iskreno, pred odhodom nisem verjel, da se bom boril za kolajno, saj to sezono nisem bil v najboljši formi. Ampak obljubil sem mu, da se bom boril. Ko sem to rekel, sem imel občutek, da malo lažem, a videl sem, koliko mu je to pomenilo," je po osvojenem olimpijskem odličju na tekmi dvojic za norveško televizijo dejal Forfang.

Anže Lanišek, Predazzo, ZOI 2026
Sportal Anže Lanišek v Italiji dobil dobro lekcijo

Ob tem se je zahvalil dekletu, s katerim sta junija postala starša. Brez nje ne bi bil, kjer je, pravi. "Ni lahko obvladovati malega Hermana, ki spi v kratkih intervalih, tako da je vesela, če dobi trenutek za tuširanje. Ponosen sem nanjo in njenega prispevka ne jemljem kot samoumevnega. Njena podpora mi omogoča, da stojim tukaj z medaljo."

"Že samo dejstvo, da se je uvrstil na olimpijske igre, je zmaga, a to, da se vrača domov z medaljo, pa je absolutno neverjetno. Je najmočnejši, najprijaznejši in najbolj skrben človek, kar jih poznam," pa je o Forfangu za norveški NRK dejala partnerka Kristin.

Lindsey Vonn
Sportal Lindsey Vonn: To je neverjeten občutek
Pierre Crinon
Sportal Francoz izključen z olimpijskih iger
Atle Lie McGrath
Sportal Strti McGrath: Najtežji trenutek moje kariere
Ryota Yamamoto
Sportal Japonec vodi, Slovenca za 20-erico
Jutta Leerdam
Trendi Vroča športnica je z odpetim dresom na OI dobro zaslužila
Robert Hrgota
Sportal Hrgota po "skorajšnji" medalji: Malo boli, ampak to je šport
Livigno, sneg
Sportal Vreme otežuje delo organizatorjem, Vrhovnik in Brecl opravila prvi del naloge
olimpijska kolajna
Sportal Najvišje denarne nagrade za olimpijske medalje ponuja Singapur
Mikaela Shiffrin
Sportal Prekletstvo in skrbi Mikaele Shiffrin

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Johann Andre Forfang smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.