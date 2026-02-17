Norveški skakalec Johann Andre Forfang se je moral tik pred začetkom olimpijskih iger soočiti z očetovo smrtjo, po kateri je napovedal, da se bo, kot je obljubil očetu, v Italiji boril po najboljših močeh. Zdaj se domov vrača z nepričakovanim odličjem.

Tekma parov, ki je v ponedeljek v Predazzu doživela olimpijski debi, se je po odpovedi tretje serije končala z zmagoslavjem Avstrijcev Jana Hörla in Stephana Embacherja, srebro sta osvojila Poljaka Pawel Wasek in Kacper Tomasiak, bron pa je pripadel norveški dvojici Johann Andre Forfang – Kristoffer Sundal.

Za Forfangom so zahtevni tedni in meseci, tik pred olimpijskimi igrami je umrl njegov oče, ki se je zadnje leto boril z rakom. 30-letni Norvežan, ki mu v tej sezoni ne gre po rezultatskih željah, je kolajno posvetil očetu, se zahvalil partnerki, ki v domovini skrbi za otroka, in priznal, da odličja ni pričakoval.

"Ob teh trenutkih se spominjam pogovorov, ki sem jih imel z očetom nekaj dni pred njegovo smrtjo. Iskreno, pred odhodom nisem verjel, da se bom boril za kolajno, saj to sezono nisem bil v najboljši formi. Ampak obljubil sem mu, da se bom boril. Ko sem to rekel, sem imel občutek, da malo lažem, a videl sem, koliko mu je to pomenilo," je po osvojenem olimpijskem odličju na tekmi dvojic za norveško televizijo dejal Forfang.

Ob tem se je zahvalil dekletu, s katerim sta junija postala starša. Brez nje ne bi bil, kjer je, pravi. "Ni lahko obvladovati malega Hermana, ki spi v kratkih intervalih, tako da je vesela, če dobi trenutek za tuširanje. Ponosen sem nanjo in njenega prispevka ne jemljem kot samoumevnega. Njena podpora mi omogoča, da stojim tukaj z medaljo."

"Že samo dejstvo, da se je uvrstil na olimpijske igre, je zmaga, a to, da se vrača domov z medaljo, pa je absolutno neverjetno. Je najmočnejši, najprijaznejši in najbolj skrben človek, kar jih poznam," pa je o Forfangu za norveški NRK dejala partnerka Kristin.