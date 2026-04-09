Gregor Brod: Res zadovoljni bomo samo s kolajno

Judoiste prihodnji teden v Tbilisiju čaka evropsko prvenstvo. Slovenija se v Gruzijo odpravlja s 13 tekmovalci, športni direktor Gregor Brod pa pred potjo na vzhod Evrope pravi, da bo odprava res zadovoljna le z novim osvojenim odličjem.

"Ne bomo ravno razočarani, če kolajne ne bo, nikakor pa ne bomo zadovoljni. Nekakšen minimalni cilj pa je več uvrstitev med osmerico," pravi Brod.

A zdravstvena slika udarnega dela reprezentance ni povsem optimalna. Kaja Kajzer ima od februarja poškodovano levo zapestje, Kaja Schuster je v letu 2026 zaradi poškodbe gležnja in kasnejše bolezni še brez nastopa na težjem tekmovanju, vnovič je poškodovana tudi lani najboljša slovenska judoistka Metka Lobnik, ki je zaradi zdravstvenih težav izpustila zaključek lanske in uvod v letošnjo sezono.

"Metka si je v Gruziji poškodovala zadnjo stegensko mišico in šele ta teden je padla odločitev, da nastopi na evropskem prvenstvu. Do zadnjega je bila pod vprašajem, a gre za tekmo, ki se je ne izpusti."

Slovenijo bo zastopalo 13 tekmovalcev

Na seznamu je 13 tekmovalcev, ki se bodo predstavili v konkurenci več kot 400 judoistov iz 46 držav. V kategoriji do 57 kg bosta nastopili mladi Jevgenija Gajić in Nika Tomc, Kajzer se bo kategorijo višje pridružila Leila Mazouzi, v kategoriji do 70 kg Kaja Schuster in Nika Koren in v kategoriji do 78 kg Metka Lobnik.

Moški del ekipe sestavljajo Gal Blažič in David Štarkel v najlažji moški kategoriji do 60 kg, izkušeni Martin Hojak in Urh Ogrizek bosta tekmovala med fanti do 73 kg, Nace Herkovič do 81 kg in Gal Bartalanič Žižek med tekmovalci do 100 kg.

"Ekipa je nekaj večja kot v preteklosti. Načrtno smo spustili kriterij, to je kolajna na evropskem pokalu, saj dve leti pred olimpijskimi igrami skušamo razširiti ekipo. Morda bo že tukaj kdo izstopal in si priboril stalno mesto v reprezentanci," še pravi Brod.

Pri tem opozarja predvsem na mladi varovanki iz tabora Marjana Fabjana in celjskega Sankakuja Niko Tomc in Leilo Mazouzi. "Gre za dva izjemna talenta in prav nič ne bi bil presenečen, da bi se prebili v četrtfinale ali pa še višje."

V moškem delu ekipe je sezono odlično začel Štarkel, veliko izkušenj imata tudi Hojak in Herkovič, vsaj zaenkrat pa v tem delu reprezentance ni tekmovalca, ki bi se redno lahko uvrščal med najboljše. "Že kar nekaj časa nimamo tekmovalca, ki bi res izstopal. Kaj točno je razlog, ne vem, sicer bi to popravili, tako pa se trudimo in garamo. Sam verjamem, da se tudi na EP kdo lahko prebije vsaj med osmerico in tam je z malo sreče možno priti tudi višje."

Treba bo še dobro delati naprej

Slika v klubih trenutno pa tudi v moški konkurenci ni slaba, saj Brod opozarja, da je v mlajših kategorijah vrsta tekmovalcev, ki bodo na prvenstvih med svojimi vrstniki napadali kolajne. "Seveda pa bo treba dobro delati še naprej, da naredijo preskok tudi v člansko kategorijo."

Poseben primer sta Ukrajinca Igor in Ilaria Tsurkin. Prvi je že dobil slovensko državljanstvo, a mu Ukrajina ni dovolila nastopa za Slovenijo pred 1. januarjem letos, zato norme za EP še nima. "Ilaria je stara šele 17 let, zelo uspešno nastopa med mlajšimi in člansko EP še ni raven zanjo. Želimo si jo v reprezentanci, računamo na njo, je pa res, da v tem trenutku še nima slovenskega državljanstva," je še dejal Brod.