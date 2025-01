Čas za novo slovensko zmagoslavje?

Najboljše smučarske skakalke so zbrane v Saporu na Japonskem, kjer jih danes po petkovih odpadlih kvalifikacijah čaka dvojni spored. Ob 6.30 po slovenskem času bodo tako na sporedu kvalifikacije, tekma pa se bo začela ob 8. uri. Slovenske barve bodo na Japonskem zastopale Nika Prevc, Ema Klinec, Taja Bodlaj in Katra Komar.

Skakalke bi morale že v petek opraviti kvalifikacije, a so jih prestavili na soboto, tako da so dekleta opravila le dva trening skoka. Na prvem sta bili najboljši Nika Prevc in Ema Klinec, na drugem sta bili peta in deseta. Prevc v skupnem seštevku svetovnega pokala za vodilno Nemko Katharino Schmid zaostaja 66 točk. Obe sta v tej sezoni zmagali po štirikrat.

Druga tekma bo v Saporu na sporedu v noči na nedeljo ob 3. uri po slovenskem času, ob 1.45 bodo na sporedu kvalifikacije.

