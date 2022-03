Še zadnja priložnost za izjemne Slovenke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo v Oberhofu na sporedu zadnja preizkušnja za smučarske skakalke v letošnji sezoni svetovnega pokala. Znana je že dobitnica velikega kristalnega globusa, Avstrijka Marita Kramer. Bodo pa novo priložnost za vrhunski uspeh iskale Slovenke, ki so včeraj poskrbele za dvojno zmago. Kvalifikacije se bodo začele ob 13. uri, prva serija pa ob 14.45.

Slovenke so v soboto spet poskrbele za velikanski uspeh. Drugič v karieri je v svetovnem pokalu slavila olimpijska prvakinja Urša Bogataj, Nika Križnar je bila druga, Ema Klinec peta, Nika Prevc pa enajsta.

Danes bodo imele Slovenke še zadnjo priložnost v tej sezoni, poleg omenjene četverice pa se bosta na kvalifikacije podali tudi včerajšnji osmoljenki Špela Rogelj, za katero bo to zadnja tekma v svetovnem pokalu v karieri, in Jerneja Brecl.

Po odpovedi tekem na dveh ruskih prizoriščih v Nižnjem Tagilu in Čajkovskem zaradi ruske invazije na Ukrajino in ob dejstvu, da pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) niso našli nadomestnega prireditelja, je tako Oberhof za skakalke postal zadnja postojanka sezone, Križnarjeva in Bogatajeva pa s tem brez načrtovanih tekem, da bi se vključili v boj za skupno zmago.

Avstrijka Marita Kramer (233,2 točke) je tako s sobotnim šestim mestom in neulovljivo prednostjo 155 točk že osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago v sezoni 2021/22, v kateri je zaradi okužbe s koronavirusom ostala brez olimpijskih iger v Pekingu. Zato pa je 20-letna Salzburžanka v sezoni slavila sedem zmag in s skupnim zbirom 1.266 točk tekmo pred koncem na vrhu svetovnega pokala nasledila Križnarjevo.

V pokalu narodov, ki je bil eden glavnih ciljev sezone selektorja Zorana Zupančiča, saj je to ena redkih lovorik, ki Slovenkam še manjka, imajo slovenske skakalke pred zadnjo tekmo že 558 točk naskoka pred Avstrijkami na drugem mestu, s čimer so praktično že osvojile skupno zmago.

Oberhof, smučarski skoki (Ž)