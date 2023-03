Pogled v nebo

Za petkov dan je v Planici predvidena posamična tekma na Letalnici bratov Gorišek. Glede na predstave slovenskih orlov v četrtkovih kvalifikacijah so pričakovanja velika, saj so bili na prvih treh mestih Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc. Ne bodo pa vsi deležniki gledali le v iztek letalnice, ampak tudi proti nebu. Za čas tekme so namreč napovedane spremenljive vetrovne razmere.