Niki lahko slovenski mejnik prestavita še višje

Smučarske skakalke so zbrane na tradicionalnem slovenskem prizorišču svetovnega pokala, Ljubnem ob Savinji. Potem ko je bilo to zadnji dve sezoni na sporedu na prelomu leta, mu po nemškem odvzemu prestižnega novoletnega termina znova pripada druga polovica januarja.

Tekmovalke čakata dve individualni preizkušnji. Slovenski tabor se nadeja številčne domače navijaške podpore, povabilo v Zgornjesavinjsko dolino pa bi bilo težko lepše. Nika Prevc je vodilna v seštevku svetovnega pokala, Slovenke pa vodilne v pokalu narodov.

Prevčeva je v petkovih kvalifikacijah znova ugnala vso konkurenco in na skakalnici, katere profil ji ne ustreza najbolj, napovedala boj za novo posamično zmago. Že šesto v sezoni in karieri. Prve se je veselila sredi decembra v Engelbergu, nato je zmagala v Garmisch-Partenkirchnu, pa dvakrat v Beljaku in še v Zasu. Na japonskem tekmovališču je skočila še do ene zmage, v paru z Niko Križnar sta na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopili na superekipni tekmi.

Soimenjakinji si s petimi posamičnimi zmagami delita prvo mesto lestvice med slovenskimi skakalkami, kar bi se lahko danes spremenilo.

Nika Križnar je kvalifikacije končala na tretjem mestu. Foto: Guliverimage

Tudi Križnarjeva, ki je na Ljubnem v preteklosti doživela vrtiljak čustev, veselila se je tudi zmag, je v petek napovedala boj za stopničke. Kvalifikacije je skupaj z Nemko Katharino Schmid končala na tretjem mestu, 6,7 točke za rojakinjo. Druga je bila s 5,3 točke zaostanka Avstrijka Jacqueline Seifriedsberg.

Skoraj četrtina Slovenk

Trener A-reprezentance Zoran Zupančič in mladinske Stane Baloh bosta računala na devet skakalk. Tekmovanje bo ob 11.30 odprla Živa Andrič, sledili ji bosta debitantki Jerica Jesenko (2) in Urša Vidmar (3), pa Tina Erzar (4), ki je kvalifikacije končala na visokem 13. mestu. Mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj bo nastopila kot deseta, Ajda Košnjek ima številko 17, Katra Komar 21, Nika Križnar 35, kot zadnja pa bo v prvi seriji nastopila Prevčeva (40).

Na prvi tekmi bo nastopilo devet Slovenk. Foto: www.alesfevzer.com

Dvojno vodstvo

Osemnajstletna Prevčeva je vodilna v seštevku svetovnega pokala, 89 točk ima prednosti pred najbližjo zasledovalko Juki Ito in skoraj 150 pred tretjo Josephine Pagnier. Križnarjeva je na sedmem mestu.

Slovenkam je kljub oslabljeni ekipi na drugem delu japonske turneje v pokalu narodov uspelo prehiteti Avstrijke. Obeta se hud dvoboj za končno zmago pokala narodov, Slovenke imajo trenutno 12 točk prednosti, tretje Japonke zaostajajo že za več kot 500 točk.

Želja slovenskega tabora je, da konec tedna zadrži tako rumeno majico kot vodstvo v pokalu narodov.

V nedeljo še ena posamična tekma

Skakalke v nedeljo na Ljubnem čaka še ena individualna preizkušnja. Kvalifikacije se bodo začele ob 9.30, tekma pa ob 11. uri.

Ljubno (HS 94), posamična tekma