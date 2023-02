Sedem Slovencev se bo skušalo prebiti skozi sito

Svetovni pokal v smučarskih skokih se je po 33 letih vrnil v olimpijski Lake Placid. V soboto so na prenovljeni napravi izvedli dve tekmi, posamično in premierno v dvojicah. Na posamični preizkušnji je zmagal Nemec Andreas Wellinger, na tekmi dvojic pa Poljaka Piotr Žyla in Dawid Kubacki. Med najboljše so se vmešali tudi slovenski orli. Na posamični tekmi je bil najbližje odru za zmagovalce Timi Zajc, ki je tekmo končal na četrtem mestu in stopničke zgrešil za 0,8 točke, na tekmi dvojic pa je slovenski dvojec Domen Prevc in Timi Zajc osvojil peto mesto.

Danes bo v Lake Placidu na sporedu še ena posamična tekma, na kateri bo nastopilo sedem Slovencev. Matija Vidic ima startno številko 3, sledi štiričlanski slovenski paket Lovro Kos (42.), Žiga Jelar (43.) ter brata Peter in Domen Prevc (44. in 45.). Timi Zajc bo skakal kot 54., Anže Lanišek pa se bo z zaletne rampe spustil kot 60.

Kvalifikacije bodo na sporedu ob 14.30, prva serija pa se bo začela nekaj čez 16.00.

Lake Placid, smučarski skoki (m):

Preberite še: