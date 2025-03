V živo: Lanišek vodi po polovici tekme, v finalu še trojica

Smučarske skakalke so sezono svetovnega pokala končale v petek v Lahtiju, ko je Nika Prevc zmagala, Ema Klinec pa bila tretja, skakalci pa so program na finskem prizorišču začeli danes. Opravili so z dvema trening skokoma in kvalifikacijami, v katerih je bil najboljši Slovenec Anže Lanišek na četrtem mestu. Na tekmi, ki se je začela ob 16.35, nastopa tudi preostala četverica. To je zadnja posamična tekma na veliki skakalnici te sezone. V nedeljo bodo namreč skakalci tekmovali na superekipni preizkušnji v parih, prihodnji teden pa na letalnici.

S prvo serijo je najbolje opravil Anže Lanišek, ki je pristal pri 131 metrih in s 144,9 točkami za 7,2 točke prehitel Avstrijca Stefana Krafta, tretji pa je Poljak Pawel Wasek. V finale so se prebili še 13. Domen Prevc, 22. Timi Zajc in 29. Lovro Kos. Žak Mogel je tekmovanje sklenil kot 36.

Za las je finalno vstopnico s 30. mestom ujel Avstrijec Jan Hörl in osmemu rojaku Danielu Tschofenigu ponudil lepo priložnost, da pred zaključkom sezone v Planici poveča prednost v skupnem seštevku.

Lahti, tekma:

Lanišku je s 133,5 metri uspel najdaljši skok kvalifikacij, točkovno pa so ga ugnali le Avstrijca Jan Hörl in Daniel Tschofenig ter Nemec Andreas Wellinger.

Lovro Kos je bil 13., Žak Mogel 20., mesto za njim je končal Domen Prevc, Timi Zajc pa je po uspešnem nastopu na treningu v kvalifikacijah prikazal malce manj, a se s 35. mestom zanesljivo prebil med pedeseterico.

Lahti, kvalifikacije:

Slovenski tabor ima pravico nastopanja s petimi skakalci. Najvišje v skupnem seštevku je Anže Lanišek na osmem mestu, v vse boljši formi je Domen Prevc na 12., Timi Zajc je 15., Lovro Kos 33., Žak Mogel pa 43.

Trening Avstrijcema, Lanišek in Zajc na drugem med najboljšimi V prvi seriji za trening sta bila najboljša Avstrijca, ki se borita za veliki globus, Daniel Tschofenig in Jan Hörl, najvišje od Slovencev je bil na šestem mestu Kos. V drugi seriji je bil najboljši Hörl, za njim se je zvrstil Lanišek, ki je prvi skok izpustil, tretji pa je bil Zajc. Kos je bil v drugi seriji 12., Prevc je bil 23. in 22., Mogel pa 30. in 49.

V Lahtiju se nadaljuje boj za veliki kristalni globus med Tschofenigom in Hörlom. Prvi ima tri posamične tekme pred koncem 94 točk prednosti.

V nedeljo sledi še tekma v parih, nato pa selitev na Letalnico bratov Gorišek, ki bo med četrtkom in nedeljo gostila dve individualni in ekipno preizkušnjo. Tam bo dokončno odločen tudi boj za mali globus v poletih, v seštevku katerega trenutno vodi Prevc s 83 točkami pred Zajcem in 95 pred Andreasom Wellingerjem.

