Boljša izbira za hidracijo telesa

Tempo sodobnega življenja, stres in neuravnotežena prehrana lahko obremenijo naše telo. Ljudje zato nenehno iščemo načine, kako izboljšati svoje počutje in poskrbeti za dobro delovanje organizma, naj bo to gibanje, zdrava prehrana, meditacija, igranje s psom ali druženje z bližnjimi. A ena stvar, na katero prepogosto pozabimo, je zadosten vnos tekočin. Hidracija namreč bistveno pripomore k normalnemu delovanju telesnih funkcij in ohranjanju naše vitalnosti.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Herbalne vode DoNatural zato prinašajo odgovor v popolnem ravnovesju med naravno osvežitvijo in funkcionalnimi koristmi za telo. Obogatene z minerali in vlakninami spodbujajo delovanje presnove, podpirajo kognitivne funkcije ter pomagajo pri boju proti utrujenosti in oksidativnemu stresu. So edine funkcionalne pijače, ki vsebujejo tudi inaktivirane bifidobakterije, poznane tudi pod imenom postbiotiki.

Kaj so postbiotiki?

Postbiotiki so bioaktivne spojine, ki pozitivno in večplastno delujejo na zdravje prebave, krepijo imunsko odpornost, izboljšujejo presnovo in zmanjšujejo vnetne procese. So kot majhni delavci v naših prebavilih, ki čistijo, popravljajo in ščitijo naše telo. Poleg tega prispevajo k ravnovesju črevesne mikrobiote, kar vpliva na celostno dobro počutje. Postbiotiki so nov pristop v razumevanju zdravja črevesja in celotnega organizma.

Harmonija narave in svežine

Herbalne vode DoNatural vsebujejo kakovostno negazirano vodo in so na voljo v treh okusih, ki osvojijo že ob prvem požirku. Aloe vera z nežnim osvežilnim okusom pomirja in poživlja. Citrusna svežina limonske trave prinaša lahkotnost in energijo. Meta, naravna hladilna osvežitev, pa poživi telo in um.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Vsaka različica temelji na izvlečkih zelišč, ki so že stoletja znana po svojih pozitivnih učinkih na prebavo in dobro počutje. Herbalne vode DoNatural so veganske, brez barvil ali arom, vsebujejo pa le sladila iz sadnih izvlečkov, zaradi česar so primerne tudi za vse, ki pazijo na vnos sladkorja.

Dodatna notranja moč

Vnos zadostne količine mineralov v telo je ključnega pomena za normalno delovanje, dobro počutje in notranjo moč. Herbalne vode DoNatural zato vsebujejo skrbno izbrane minerale, ki podpirajo normalno delovanje telesnih funkcij.

Magnezij prispeva k sproščanju energije pri presnovi in zmanjšuje utrujenost.

prispeva k sproščanju energije pri presnovi in zmanjšuje utrujenost. Cink igra vlogo pri kognitivnih funkcijah in podpira imunski sistem.

igra vlogo pri kognitivnih funkcijah in podpira imunski sistem. Mangan ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom in prispeva k zdravju kosti.

Z edinstveno kombinacijo sestavin herbalne vode DoNatural ne ponujajo le osvežitve, ampak tudi podporo vašemu telesu čez ves dan.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Popoln vsakodnevni spremljevalec

Herbalne vode DoNatural so odlična izbira za vse, ki želijo poskrbeti za svoje telo na naraven način. Združujejo moč narave in prinašajo inovativne aktivne sestavine, pri tem pa razvajajo z izjemnim okusom. So popoln spremljevalec na poti, v službi, pri športnih aktivnostih ali preprosto kot del vašega vsakdana.

Odkrijte nov način hidracije in preizkusite herbalne vode DoNatural. Herbalne funkcionalne vode DoNatural so že na voljo v vseh poslovalnicah Spar in Interspar.





Naročnik oglasnega sporočila je ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.