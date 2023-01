Sedmerica Slovencev po vstopnico za tekmo, nova priložnost za Kasaija

Smučarski skakalci so se po Zakopanah preselili v deželo vzhajajočega sonca, kjer bodo med petkom in nedeljo tri individualne preizkušnje. Ena je že za njimi, največ razlogov za zadovoljstvo je imel zmagovalec lanske sezone Rjoju Kobajaši, ki je v Saporu skočil do zmage in sploh prvič v tem tekmovalnem obdobju stal na zmagovalnem odru.

Na tem sta mu družbo delala prvi in drugi skakalec letošnje zime Dawid Kubacki in Halvor Egner Granerud. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek na 6. mestu, takoj za njim se je uvrstil Timi Zajc. Točke so osvojili še trije varovanci Roberta Hrgote, Peter Prevc je bil 15., Žiga Jelar 18., Lovro Kos pa 29. Brez finala je ostal Domen Prevc (40.), brez tekme pa Žak Mogel (54.).

Zgodaj zjutraj kvalifikacije, nato druga tekma pod žarometi Nova priložnost Noriakija Kasaija za preboj na tekmo svetovnega pokala, na kateri je zadnjič nastopil februarja 2020. Foto: Guliverimage

Le malo je do vstopnice za tekmo zmanjkalo 50-letnemu Noriakiju Kasaiju, ki je kvalifikacije končal na nehvaležnem 51. mestu in za 0,4 točke zgrešil preboj na tekmo svetovnega pokala, na kateri je zadnjič nastopil 2. februarja 2020.

Novo priložnost bo imel danes, na kvalifikacije, začele se bodo ob 6.30 po srednjeevropskem času, je prijavljenih 65 tekmovalcev. Zimzeleni Japonec bo nastopil prvi.

Mogel bo imel številko 17., od Slovencev mu bodo sledili D. Prevc (34), Jelar (43), Kos (47), P. Prevc (49), Zajc (50), Lanišek (63).

V nedeljo bo v Saporu še ena tekma.

Saporo, kvalifikacije