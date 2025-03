Nadaljuje se bitka na več frontah

Smučarski skakalci so se iz Osla preselili na drugo prizorišče norveške turneje v Vikersund, kjer jih v soboto in nedeljo čakata dve posamični tekmi na letalnici. Ob boju za skupni seštevek turneje - zmagovalec bo dobil 30 tisoč evrov - potekata še boj za veliki kristalni globus med Avstrijcem Danielom Tschofenigom in Janom Hörlom ter boj za mali globus v poletih, v katerem je trenutno vodilni Domen Prevc, tretji pa je Timi Zajc. Trening skakalcev je predviden ob 14.30, prolog oziroma kvalifikacije ob 17. uri.

Program na letalnici v Vikersundu se začenja z ženskim treningom, ob 14.30 pa bodo v akciji tudi smučarski skakalci, ki na Norveškem tekmujejo na več frontah.

Ena od teh je skupni seštevek norveške turneje Raw Air, ki zmagovalcu prinese dodatnih 30 tisoč evrov, drugemu 14 tisoč evrov, tretjemu pa sedem tisoč evrov. Nadaljuje se tudi bitka za veliki kristalni globus med Avstrijcema Janom Hörlom in Danielom Tschofenigom, ki ima 132 točk prednosti pred rojakom. Teoretične možnosti za skupno zmago ima sicer še svetovni rekorder (253,5 metra) Stefan Kraft, a ta za Tschofenigom zaostaja že 582 točk.

Domen Prevc uživa v poletih in je trenutno vodilni v seštevku. Foto: Guliverimage Ob tem poteka tudi boj za mali kristalni globus v poletih. Do konca sezone so predvidene še štiri tekme na letalnicah (dve v Vikersundu, dve v Planici). Trenutno je vodilni Domen Prevc, ki ima toliko točk (160) kot drugi Johann Andre Forfang, a je ta zaradi razkrite goljufije z dresi začasno suspendiran in na norveški turneji ne sme tekmovati. Tretji je Timi Zajc (122 točk), četrti Michael Hayboeck je zbral 96 točk.

V današnjih kvalifikacijah bo ob 17. uri sodelovalo 55 tekmovalcev, na sobotno tekmo se jih bo uvrstilo 40. Med prijavljenimi je pet Slovencev: Lovro Kos bo imel številko 18, Žak Mogel 31, Zajc 40, Prevc 48 in Anže Lanišek 52.

Sobotna tekma je predvidena ob 17. uri, nedeljska s tremi serijami pa ob 16.35.

Vikersund, kvalifikacije

Dozdajšnji zmagovalci in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw Air 2024 – Stefan Kraft, 2. Peter Prevc, 4. Timi Zajc

2023 – Halvor Egner Granerud, 3. Anže Lanišek

2022 – Stefan Kraft, 4. Cene Prevc

2021 – odpadlo zaradi kovida

2020 – Kamil Stoch, 4. Žiga Jelar

2019 – Rjoju Kobajaši, 12. Peter Prevc

2018 – Kamil Stoch, 10. Peter Prevc

2017 – Stefan Kraft, 5. Peter Prevc Dozdajšnje zmagovalke in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw Air 2024 – Eirin Maria Kvandal, 5. Nika Prevc, 6. Nika Križnar

2023 – Ema Klinec, 5. Nika Križnar, 18. Nika Prevc

2022 – Nika Križnar, 3. Urša Bogataj

2021 – odpadlo zaradi kovida

2020 – Maren Lundby, 7. Ema Klinec

2019 – Maren Lundby, 9. Nika Križnar

Spored Raw Air: Vikersund Petek, 14. marec

10.00 trening (ž)

14.30 trening (m)

17.00 kvalifikacije (m) Sobota, 15. marec

10.00 poskusna serija (ž)

10.45 posamična tekma (ž)

17.00 posamična tekma (m) Nedelja, 16. marec

10.00 poskusna serija (ž)

10.45 posamična tekma (ž)

15.05 kvalifikacije (m)

16.35 posamična tekma (m) – tri serije

