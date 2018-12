Smučarska prihodnost ali slepa ulica?

Po sobotnih zmagah Mikaele Shiffrin v superveleslalomu in veleslalomski Marcela Hirscherja, bo nedeljski program smučarskega svetovnega pokala ponudil moški slalom v Val d'Iseru in pa ženski paralelni slalom v St. Moritzu. Slednji bo izpeljan po prenovljenem in predvsem poenotenem sistemu, torej z individualno kvalifikacijsko vožnjo na čas, ki se je bodo udeležile tudi Ilka Štuhec, Maruša Ferk, Ana Bucik in Meta Hrovat, ter popoldanskim izločilnim paralelnim delom najboljše 32-erice.

Nova olimpijska disciplina?

Paralelne tekme, ki so nekoč v ZDA potekale v okviru poklicnega tekmovanja, veljajo za nov poskus vodstva svetovnega pokala, ki si prizadeva k večji razburljivosti tekmovanj in vključevanju mlajšega občinstva. Sezona 2018/19 tako v ženski kot tudi moški konkurenci predvideva po tri paralelne tekme. Ob neizogibnem ''ugašanju'' kombinacije pa je želja vodstva povečevanju tovrstnih tekem in tudi vključitev v program olimpijskih iger. Februarja naj bi padla odločitev o tem, ali bo že na ZOI 2022 v Pekingu paralelna tekma nadomestila alpsko kombinacijo.

Želja po večji dinamiki

Nova disciplina pa v ''belem cirkusu'', podobno kot ekipne preizkušnje, ki imajo prizvok zabavnega programa, še ni povsem konsolidirana. A trend je jasen. ''Alpska oziroma super kombinacija je bila ocenjena za nezanimivo. Naslednji na udaru je superveleslalom. Smuk, veleslalom in slalom so varni, čeprav mnoge skrbi padec gledanosti po nastopu najboljših. Paralelne tekme naj bi bile bolj gledljive, bolj dinamične in hitrejše. Poleg tega jih je lažje organizirati in jih približati mestom,'' pred nedeljsko tekmo na vprašanje, ali gre za disciplino in format prihodnosti, odgovarja glavni trener slovenske ženske reprezentance Denis Šteharnik.

Ana Bucik je lani v Courchevelu takole spoznala pasti paralelnih tekem. Foto: Getty Images

Šteharnik za daljše razdalje in večjo zaprtost

Šteharnik se strinja, da je pri konceptu vključevanja discipline še kar nekaj nejasnosti. ''Če želijo pri FIS samostojno disciplino, bi morali imeti tudi samostojno štartno listo in samostojni seštevek. Imam tudi pripombo na postavitve, gre za kratke razdalje, okrog enajst ali dvanajst metrov, in malo zamika. Posledično smo priča divjanju. Morda bi bila bolj primerna daljša razdalja z večjo zaprtostjo. Seveda pa to odpira tudi vprašanje prilagojene opreme,'' opozarja šef slovenskih smučark, ki je pred dnevi s Ferkovo, Bucikovo in Hrovatovo v družbi italijanske reprezentance vodil tudi trening paralelnega slaloma v Pfelders.

Nevarni treningi

A tovrstni treningi so prej izjema kot pravilo. Deloma zaradi posvečanja slalomu in veleslalomu, deloma zaradi logistike, deloma pa tudi zaradi varnosti. Vzporedno smučanje z majhno oddaljenostjo je lahko ob agresivni opremi in mogočih ''izletih'' na sosednjo progo tudi zelo nevarno. ''Takšne treninge prakticiramo le pred tekmovanji ali pa kot popestritev ob monotonih treningih. A Slovenci pri tem nismo izjema. Tudi v tujih reprezentancah to ni praksa,'' zagotavlja Šteharnik, ki izrazitih pričakovanj pred nedeljsko tekmo ne goji, saj ga bolj zanima nadaljevanje slalomske in veleslalomske sezone.

Ilka Štuhec bo popestrila svojo tekmovalno ponudbo. Foto: Getty Images

Ilka bo uživala

Tudi v taboru Ilke Štuhec nimajo rezultatskih pričakovanj. ''To je tekma s hitrim tempom, a verjamem, da se mu bo Ilka lahko prilagodila. Je pa to res tudi preizkušnja brez nekih prevelikih pričakovanj. Upam, da bo lahko uživala,'' pravi trener Grega Koštomaj, ki je s Štuhčevo krajši trening opravil kar po sobotnem superveleslalomu. Deloma tudi pod vtisom 14. mesta, kar je bilo manj od pričakovanj. ''Vsekakor sem imela višje cilje, toda vožnja je imela preveč napak. Na ključnih točkah nisem bila dovolj natančna in sem izgubila preveč časa. To je še ena šola in gremo dalje,'' se je bodrila Ilka.

Shiffrinova edina v zgodovini



Favoritinja nedeljske preizkušnje bo znova Mikaela Shiffrin, ki ima po sobotni superveleslalomski zmagi in po le osmih temah sezone na svojem računu že 589 točk. Zanimivo pa je, da je Američanka edina smučarka v zgodovini, ki je vsaj eno zmago slavila v prav vsaki disciplini. Prva je bila namreč tako v slalomu, veleslalomu, superveleslalomu in smuku kot tudi v usihajoči kombinaciji in rastoči paralelni tekmi.