Slovenske smučarske karte že razdeljene?

POGLED V SEZONO 2018/19

Kakšna bo slovenska smučina prihodnosti? Foto: Sportida

Če prihajajoči tedni ne bodo postregli s kakšnim velikanskim zasukom, potem bo smučarska pomlad 2018 v Sloveniji mirna. Glavni trenerji, ki bodo v kratkem vsi po vrsti ostali brez veljavnih pogodb, še niso oddali poročil, tudi strokovnega vrednotenja rezultatske (ne)uspešnosti tekmovalcev in ekip še ni bilo, a vodstveni kader na čelu s predsednikom alpskega zbora in odbora Iztokom Klančnikom, ki je januarja prejel nov štiriletni mandat, ne razmišlja o prevetritvi in novih strokovnih prijemih, temveč več kot očitno meri na status quo in zaupa vrhu trenerske piramide.

Klančnik, ki še naprej stavi tudi na predsednika strokovnega sveta Grego Benedika, ne skriva, da namerava glavno taktirko tudi v prihodnje zaupati Mihi Verdniku. Obenem je pri omenjenih že vzklila tudi ideja o tem, da bi glavni trenerji ekip svetovnega pokala ostali na svojih položajih. Gre za šefa ženske ekipe Denisa Šteharnika, ki bi tako vstopil že v svojo osmo sezono, moškega trenerja za tehnični disciplini Klemna Berganta in šefa ekipe za hitri disciplini Petra Pena. Zadnja dva sta se v Slovenijo vrnila leta 2014.

Pogovoru po Aareju

"V zadnjih štirih letih velikih napak ni bilo. Opravljenega je bilo veliko dobrega, zato menimo, da velja obdržati kontinuiteto. To je osnovna ideja. Čakajo pa nas pogovori. Jasno, tudi trenerji morajo povedati, kakšne so njihove zamisli. Dobro moramo opraviti analizo in se odkrito pogovoriti o tem, s čim smo zadovoljni in s čim ne. Pripraviti bo treba tudi načrt, kako zapolniti luknjo v zaledju," ob selitvi v Aare poudarja vodja panoge za alpsko smučanje pri SZS Miha Verdnik.

Interes za nadaljnje sodelovanje naj bi bil obojestranski. Prve konkretne pogovore z omenjenimi trenerji bo Verdnik opravil že prihodnji teden, na uradno potrditev trenerskih ekip, programov in tudi proračuna pa bo po vsej verjetnosti treba počakati vse do maja. A primeri zadnjih let potrjujejo, da alpski zbor in odbor predloge brez večjih razprav gladko potrdita, saj se razprava večinoma suče le okrog kakšnega mejnega imena v tekmovalnih sestavah reprezentanc.

Miha Verdnik, Denis Šteharnik, Klemen Bergant in Peter Pen: skupaj tudi v novem olimpijskem ciklu?

V malhi dva milijona evrov

Trenerske spremembe se utegnejo zgoditi na nižjih ravneh, a naj bi bile te usklajene z idejo celostne piramide. Tudi povratnici po poškodbi in v celoti izpuščeni sezoni Ilki Štuhec bo vnovič omogočeno delovanje s samostojno ekipo, medtem ko bodo smučarje, ki imajo prav tako zunanjo trenersko pomoč, na primer Meta Hrovat, integrirali v ekipo. Se pa zato že kažejo obrisi proračuna, pri katerem pa bo treba upoštevati še sanacijski načrt. "Alpince" namreč čaka nadaljnje plačevanje zaostalih obveznosti. Kakšen bo račun, bo znano prihodnji mesec. Pred sezono so zaostale obveznosti znašale še 443 tisoč evrov.

"Računam, da bomo tudi za novo sezono lahko zbali dva milijona evrov. Obetam si nove in predvsem močnejše pogodbe s pokrovitelji. Verjamem namreč, da so pokrovitelji v zadnjih sezonah od nas dobili tisto, kar so pričakovali ali celo več. Tukaj nismo le zaradi tega, da bi prosjačili za denar, temveč skupaj s pokrovitelji pripravljamo marketinške akcije," razmišlja predsednik alpskega zbora in odbora Iztok Klančnik, za katerega ob januarskih volitvah ni bilo nobene uradne alternative.