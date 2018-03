Slovenska štafeta deveta na legendarnem Holmenkollnu

oslo, holmenkollen, štafeta (moški)

Slovenska moška biatlonska štafeta je na tekmi svetovnega pokala v Oslu zasedla deveto mesto. Klemen Bauer, Jakov Fak in Miha Dovžan so bili celo v boju za stopničke, Mitja Drinovec pa je v zadnji predaji nekaj mest izgubil. Zmagali so Norvežani, drugi so bili Avstrijci in tretji Rusi.

Slovencem najboljši štafetni izid sezone

Norvežani Lars Helge Birkeland, Henrik L'Abee-Lund, Tarjei Boe in Johannes Thingnes Boe so s tretjo štafetno zmago v sezoni osvojili tudi skupni seštevek poklala, Slovenija je bila dolgo v boju za sam vrh, na koncu pa vseeno dosegla najboljši štafetni izid sezone; v svetovnem pokalu je bilo to pred tem 12. mesto, dve mesti višje pa je bila ekipa na olimpijskih igrah v Pjongčangu, ko ni bilo Faka, nastopili pa so Dovžan, Bauer, Drinovec in Lenart Oblak.

Bauer Faku predal osmo mesto

Bauer je bil po prvem streljanju v prvi predaji sedmi, s petimi pokritimi tarčami pa je prvo strelsko mesto zapustil prvi. Drugi so bili Norvežani s tremi sekundami zaostanka, 3,8 sekunde pa so na tretjem mestu zaostajali Rusi. V nadaljevanju je bila deseterica štafet v razmaku šestih sekund, na 11. mesto pa je po dveh popravah drugo strelsko mesto zapustil Bauer. Imel je 22,4 sekunde zaostanka za vodilno Norveško. Bauer je z 28 sekundami zaostanka Faku predal kot osmi.

Fak zgrešil zadnji strel

Prvo streljanje leže je najbolje opravili Rus Anton Babikov, Fak je brez poprave nadoknadil pet sekund in se s slabimi 22 sekundami v tek podal kot četrti, še za Nemčijo in Ukrajino. Slednja je v nadaljevanju zaostala za Slovenijo, Italija je prešla na tretje mesto, Norveška pa je bila peta. Fak je v streljanju zgrešil zadnji strel. Tudi Babikov je popravljal ter padel na četrto mesto, Norveška, Nemčija in Italija pa so bile brez zgrešenega strela na prvih treh mestih. Fak je imel na petem mestu dobrih 13 sekund zaostanka, 32 sekund pa je na šestem mestu zaostajala ekipa ZDA.

Dovžan zdržal pritisk

Po obeh najboljših slovenskih biatloncih je kot tretji za Slovenijo tekel Dovžan, ki mu je Fak predal z 8,9 sekunde zaostanka kot četrti, saj je prehitel Babikova in zelo zmanjšal razliko do najboljše trojice. Rusi so za Fakom predali dobrih 14 sekund, 25 sekund pa ZDA na šestem mestu. Dovžan je prehitel Nemca Romana Reesa, vendar je pred streljanjem povečal zaostanek za vodilnima Italijo in Norveško na 23 sekund. Dovžan je leže četrti strel poslal mimo tarče, toda v tek se je podal skupaj z Reesom in Rusom Dmitrijem Mališkom. Italijani so padli na šesto mesto, vodilni Norvežani pa so imeli pred naslednjo trojico pol minute prednosti.

Drinovec zdrsnil po razpredelnici

Rusi so zadnjič predali 35 sekund za Norveško, s 43 sekundami zaostanka je tretji predal Dovžan, sekundo pred Nemčijo in štiri pred Švedsko na petem mestu. Drinovec je v zadnji predaji leže prvič zgrešil, nato pa pokril vse tarče ter bil četrti, minuto in 10 sekund za Norveško, ki je imela 45 in 56 sekund prednosti pred Rusijo in Švedsko. Dve sekundi za Slovenijo je bila Avstrija, 14 pa Nemčija na šestem mestu. Drinovec je četrti strel zgrešil in tudi drugič te tarče ni pokril, z dvema popravama pa je šel v zadnji krog kot šesti, minuto in 56 sekund za Norveško. Blizu je bila Francija, ki je kmalu potisnila slovensko četverico na sedmo mesto, Belorusija in ZDA pa na končno deveto.

V četrtek, 22. marca, se bo v ruskem Tjumnu začel finale letošnje sezone, ki pa naj bi ga zaradi sistematičnega ruskega dopinga številne države bojkotirale.