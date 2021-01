V živo: čakamo nastop Štefana Hadalina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski Flachau še drugi dan zapored gosti moški slalom za svetovni pokal. Štefan Hadalin, ki je v soboto osvojil 17. mesto, je ob prihodu v cilj za vodilnim Norvežanom Sebastianom Fossom Solevaagom zaostal dobro sekundo (+1,13) in prišel na 13. mesto, nato pa so ga prehiteli še trije smučarji. Tudi Grk AJ Ginnis, ki je imel štartno številko 45. Aljaž Dvornik je nastopil s štartno številko 54 in tako kot v soboto tudi v nedeljo odstopil.