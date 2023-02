Skozi kvalifikacije vseh šest Slovenk, najboljša spet Ema Klinec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarske skakalke se danes merijo na skakalnici v avstrijskem Hinzenbachu. Skozi kvalifikacije se je prebilo vseh šest slovenskih smučarskih skakalk, najboljša med njimi je bila Ema Klinec (105,8 točke) na petem mestu. Kvalifikacije so pripadle mladinski svetovni prvakinji, Kanadčanki Alexandrii Loutitt (107,8 točke).

Kanadčanki Alexandrii Loutitt sta v kvalifikacijah tesno sledili Japonka Nozomi Marujama s 83,5 metra in 107,5 točke in Nemka Katharina Althaus s 83,5 metra in 107,2 točke.

Najvišje uvrščena Slovenka je bila znova Ema Klinec (82,5 metra, 105,8 točke) na 5. mestu, odlično pa se je znašla tudi Katra Komar, ki je 101,6 točke zasedla sedmo mesto.

Na tekmo sta se uvrstili še Nika Prevc (91,1 metra) z 22. mestom in Maja Vtič (90,4 metra) s 24. mestom, priložnost pa sta dobili tudi debitantki na tekmah svetovnega pokala v tujini, Ajda Košnjek (81,7 metra) z 32. in Nika Vetrih (79,1 metra) s 35. mestom med 51 skakalkami.

Nika Križnar bo tekmo izpustila.

Prva serija se bo začela ob 16.00, v Hinzenbachu bo v soboto še ena tekma. Prva serija bo na sporedu že ob 9.00.

Hinzenbach, smučarski skoki (ž):

