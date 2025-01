Nika Prevc v lov za rumeno majico

Beljak bo še tretjo sezono zapored gostil tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske, pri čemer sta po dve zmagi do zdaj slavili Avstrijka Eva Pinkelnig in Nika Prevc, ki je bila lani dvakrat najboljša in je ravno na tej postaji oblekla majico vodilne v svetovnem pokalu, ki jo je na koncu kronala z osvojitvijo velikega kristalnega globusa.

Mesto na tekmi si bo skušalo priskakati 60 tekmovalk, tudi šest Slovenk. Kot prva bo v kvalifikacijah s številko pet nastopila Katra Komar, z 12 ji bo sledila Ajda Košnjek, nato bosta na delu še Tina Erzar (30.) in Taja Bodlaj (33.), ob koncu pa bosta sledili še Ema Klinec kot 55. in s številko 59 še Nika Prevc.

Ema Klinec Foto: Guliverimage

Prevc je na zadnjih treh tekmah zmagala trikrat, skupno je v svoji karieri slavila že na 11 tekmah svetovnega pokala. "Za letos si nisem zadala nobenih posebnih ciljev," je po zadnji zmagi dejala slovenska šampionka. "To sezono pa upam, da bom nadaljevala s takšnimi skoki in dosegala dobre rezultate," je še dodala slovenska skakalka, ki je v skupnem seštevku druga, za vodilno Katharino Schmid zaostaja le še 26 točk.

Tekmi v Beljaku bo izpustila tretja v skupnem seštevku Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki moči usmerja v pripravo na svetovno prvenstvo, ki bo v Trondheimu med 26. februarjem in 9. marcem.

V ponedeljek bo v Beljaku na sporedu še druga tekma, kvalifikacije se bodo začele ob 13.00, tekma pa bo 14.20. Po Beljaku se bodo skakalke odpravile na Japonsko, kjer bodo med 17. in 26. januarjem tekmovale v Sapporu in Zau.

Beljak, trening in kvalifikacije: