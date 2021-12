Škandal na prizorišču olimpijskih iger: Vrgli so nas ven

Skandal w Krasnej Polanie. Po tym jak nowy właściciel przejął skocznie olimpijskie, wyrzucił lokalną drużynę z jej siedziby razem z jej sprzętem i zabronił używać skoczni w jakichkolwiek celach. Odmawia przy tym udzielania wyjaśnień.#skijumpingfamily pic.twitter.com/8DviRVw4Qq — Adrian Dworakowski (@AdrianDworakow2) December 22, 2021

Leta 2014 je Soči gostil zimske olimpijske igre, na katerih je Peter Prevc skočil do dveh medalj, in prav to prizorišče so imeli v načrtu spet obuditi, da bi morda našlo pot v mednarodnih skakalnih vodah.

Dogajanje na skakalnicah in ob njih pa je vse prej kot spodbudno. "Nedavno so zamenjale lastnika," je dejal trener lokalnih skakalcev Sergej Žirjanov: "Novi lastnik je obljubil, da bo bolj vpet v šport, nato pa je klub brez razlage vrgel na cesto in prepovedal uporabo skakalnic. Položaj je nenavaden. Nimamo kje trenirati. Predvidevam, da je cilj lastnika povsem zapreti objekt in ga uporabiti v lastne namene. Ni pošteno do skakalcev, ekipe. Vse, kar lahko naredimo, je to, da upamo na spremembo njihovega razmišljanja. Naše roke so zvezane."

Kot lahko vidimo na sliki, ki so jo objavili, je bila vsa oprema zmetana na cesto brez kakršnekoli razlage. "Novi lastnik je fundacija, ki pomaga nadarjenim otrokom. Kar nekaj olimpijskih objektov je prišlo pod njihovo okrilje," je še razložil kazahstanski trener, ki dela v Rusiji.

Presenetljivo je, da se je fundacija, ki pomaga nadarjenim mladim športnikom, odločila za tovrstno potezo in zapira objekt. Na olimpijskem objektu po letu 2014 ni bilo več mednarodnih tekem. Rusi so nastopili v Sočiju le na državnem prvenstvu, prav tako pa so bile leta 2018 odpovedane tekme pokala FIS.