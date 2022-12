Dogajanje se je preselilo v Slovenijo: vodi Avstrijka, najbližje ji je Nika Križnar

Medtem ko ima karavana smučarskih skakalcev po uvodni tekmi 71. novoletne turneje danes prost dan in bo turnejo nadaljevala v soboto v Garmisch-Partenkirchnu, za skakalke premora na silvestrski turneji ni.

Eva Pinkelnig je po dveh zmagah v zanesljivem vodstvu turneje. Foto: Guliverimage Po dveh tekmah v Beljaku so se že preselile v Slovenijo, kjer se bo konec tedna na Ljubnem ob Savinji pod žarometi končala druga izvedba turneje.

Uvodna polovica je bila povsem v znamenju Avstrijke Eve Pinkelnig, ki je letos v odlični formi. 34-letnica, ki vodi tudi v seštevku svetovnega pokala, je zmagala na obeh posamičnih preizkušnjah v Beljaku in je v zanesljivem vodstvu turneje. Slovenski tabor veseli, da je njena najbližja zasledovalka Nika Križnar. 22-letnica stopnjuje formo, na Koroškem je bila dvakrat tretja, kar so njene prve stopničke svetovnega pokala v novi sezoni. Križnarjeva za vodilno zaostaja 23,5 točke.

Rezerve pri doskoku

"S svojo predstavo sem zelo zadovoljna. Pokazala sem približno podobne skoke kot včeraj. Tehnično je vse kar v redu razen doskoka, tam imam še veliko rezerve. To je šola za naprej, za nadaljnje tekme. Upam, da to nadoknadim na naslednjih tekmah in tu pridobim tiste točke, ki mi še manjkajo," je bila po novem tretjem mestu v Beljaku zadovoljna Križnarjeva.

Nika Križnar je turnejo začela z dvema tretjima mestoma in je najbližja zasledovalka vodilne. A tekmice za njo so zelo blizu. Foto: Guliver Image

A le manj kot točko za njo sta tretja Norvežanka Anna Odine Stroem (24,2 za Pinkelnigovo) in Nemka Katharina Althaus (24,4). Nemke imajo dve močni orožji še na petem (Selina Freitag) in šestem mestu (Anna Rupprecht). Preostale Slovenke so trenutno deveta Ema Klinec, 11. Urša Bogataj, 14. Nika Prevc, 30. Katra Komar in takoj za njo še Maja Vtič.

Številčnejša slovenska ekipa

Na Ljubnem ob Savinji imajo Slovenke pravico do nacionalnega paketa. Predvideno je, da se šesterici pridruži še naslednjih šest skakalk: Taja Bodlaj, Nejka Repinc Zupančič, Nika Vetrih, Nika Krašovic, Tinkara Komar in Ajda Košnjek.

Slovenke imajo na Ljubnem pravico do nacionalnega paketa. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Program se bo začel s treningom ob 14.30, kvalifikacije sledijo ob 16.30, prva tekma pa v soboto ob 16. uri.

V nedeljo bodo kvalifikacije ob 11. uri, zadnja tekma turneje pa ob 16.30.

Vrstni red Silvestrske turneje (2/4): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 518,1 točke

2. Nika Križnar (Slo) 494,6

3. Anna Odine Stroem (Nor) 493,9

4. Katharina Althaus 493,7

5. Selina Freitag 490,1

6. Anna Rupprecht 486,1

...

9. Ema Klinec (Slo) 483,3

11. Urša Bogataj (Slo) 472

14. Nika Prevc (Slo) 462,3

30. Katra Komar (Slo) 310,8

31. Maja Vtič (Slo) 308,7

...

Silvestrska turneja, kvalifikacije, Ljubno

