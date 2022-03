Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je sporočila, da ni našla prirediteljev finala svetovnega pokala v smučarskem teku, ki so ga zaradi vojaškega posega Rusije v Ukrajini vzeli ruskemu Tjumnu. Tako zaključka sezone ne bodo prestavljali na drugo mesto, zadnje tekme bodo na sporedu od 11. do 13. marca v švedskem Falunu.

"Kljub velikim prizadevanjem in zanimanju različnih nacionalnih smučarskih zvez ni bilo mogoče najti zamenjave za finale svetovnega pokala. Tako bo sezona na žalost krajša, kot smo predvideli, končala se bo v Falunu naslednji vikend," so sporočili s Fisa in dodali, da se program tekem v Falunu zaradi tega ne bo spreminjal.

Prvi dan bosta na sporedu sprinterski preizkušnji, v soboto 15-kilometrska preizkušnja v prosti tehniki za moške, 10-kilometrska za ženske, v nedeljo pa preizkušnji na 50 oziroma 30 kilometrov, ekipna sprinterska tekma in mešane štafete.

