Semenič z izjemnim skokom pridobil kar 12 mest

V japonskem Sapporu je potekala še druga tekma celinskega pokala, kjer sta med najboljšo deseterico končala Anže Semenič in Žiga Jelar.

Tudi tokrat je na skakalnici Okurajama kar precej pihalo, najbolje pa se je znašel Poljak Klemens Muranka, ki je s 138 in 133 metri slavil zmago pred Norvežanom Andersom Haarejem. Tretji je bil domačin Hiroaki Watanabe. Odličen je bil v finalni seriji z daleč najboljšim skokom, dolgim kar 145,5 metra Anže Semenič. V prvi seriji je bil s 126 metri 17., nato pa se dvignil vse do 5. mesta. Žiga Jelar je zasedel 7. mesto in prav tako uspešno nadaljuje lov na dodatno kvoto za svetovni pokal.

Tokrat je do točk s 27. mestom skočil še Jurij Tepeš, medtem ko je brez njih ostal Bor Pavlovčič.

V skupnem seštevku po 14 tekmah ostaja v vodstvu danes šesti Avstrijec Clemens Leitner, Jelar je osmi. Naslednji tekmi bo konec tedna gostila naša Planica.