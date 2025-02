Schumacher se je na 20 km vmešal med Norvežane

Na tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v Falunu so na 20 kilometrov s skupinskim startom v moški konkurenci po pričakovanju prevladovali Norvežani. Med najboljšimi petimi so bili štirje, mednje pa se je pomešal Američan Gus Schumacher, ki je zasedel drugo mesto. Za zmagovalcem Paalom Golbergom je zaostal tri desetinke sekunde.

Tretje mesto je z zaostankom devetih desetink zasedel Harald Oestberg Amundsen, četrto Andreas Fjorden Ree, peto pa Simen Hegstad Krueger.

Za Golberga je bila to 12. posamična zmaga v svetovnem pokalu in prva po lanskem februarju.

Najboljši Slovenec je bil Miha Šimenc na 52. mestu, zaostal je tri minute in 32 sekund, Vili Črv je bil z zaostankom štirih minut in 23 sekund 58., Miah Ličef pa se je moral zadovoljiti s 63. mestom in zaostankom petih minut in 24 sekund.

Ob 14. uri se bodo na tekmi s skupinskim startom pomerile še tekačice.