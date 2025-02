Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu v Avstriji je dan za moški veleslalom in nova slovenska priložnost za kolajno. Žan Kranjec, ki je pred dnevi dejal, da lahko Slovenci osvojijo tri kolajne, si jo želi in jo je ob popolnem nastopu kljub močni konkurenci sposoben doseči. Ima štartno številko tri. V konkurenci sto smučarjev bo s številko 56 nastopil še mladi slovenski up v tehničnih disciplinah Miha Oserban. Prva vožnja se začne ob 9.45, finale pa sledi ob 13.15.

Za srebrnega olimpijca Žana Kranjca je to 15. nastop na šestem svetovnem prvenstvu. Manjka mu samo še kolajna s svetovnih prvenstev, olimpijsko torej že ima, prav tako dve zmagi v svetovnem pokalu. Leta 2018 je prav v Saalbachu, kjer poteka letošnje prvenstvo, osvojil prvo. Druga je sledila leta 2020 v Adelbodnu. V svetovnem pokalu ima 15 uvrstitev na stopničke, od tega 11 na tretje mesto. Nazadnje je bil med najboljšimi tremi oziroma prav tretji na začetku te zime v Beaver Creeku. Po šestih tekmah je v seštevku discipline na četrtem mestu, pred njim so samo Marco Odermatt, Alexander Steen Olsen in Henrik Kristoffersen.

Žan Kranjec ima v svetovnem pokalu dve zmagi, 15 uvrstitev na stopničke, srebrn pa je bil na zadnjih olimpijskih igrah. Foto: Reuters "Zanesljivo je čutiti nekaj vznemirjenja, vseeno gre za veliko tekmovanje. Če si kje res želiš pokazati, kaj zmoreš, vse, kar imaš, najboljše, kar lahko, je to prav tu, na tekmi, ki je na vsaki dve leti. S tako miselnostjo grem na tekmo. Še en krajši trening in potem upam, da v petek pokažem to, kar znam," je na zadnjem druženju z novinarji dejal Kranjec. "Želim prikazati svoje najboljše smučanje, da se res sprostim od prvih vrat do zadnjih, da napadam. Gotovo je želja kolajna, vem pa tudi, da je na koncu treba dobro smučati." Leta 2021 v Cortini in pred dvema letoma v Courchevelu je bil šesti, v Aareju leta 2019 peti.

Saalbach, SP v alpskem smučanju, veleslalom (m), štartna lista:



1. Alexander Steen Olsen (Nor)

2. Loic Meillard (Švi)

3. Žan Kranjec (Slo)

4. Filip Zubčić (Hrv)

5. Marco Odermatt (Švi)

6. Henrik Kristoffersen (Nor)

7. Thomas Tumler (Švi)

8. Thibault Favrot (Fra)

9. Marco Schwarz (Avt)

10. Luca de Aliprandini (Ita)

11. Timon Haugan (Nor)

12. Atle Lie McGrath (Nor)

13. Joan Verdu (And)

14. River Radmus (ZDA)

15. Stefan BRennsteiner (Avt)

…

56. Miha Oserban (Slo)

Marco Odermatt bo z novo pričesko še bolj aerodinamičen, je šala, ki se je po smuku pojavila v smučarski karavani. Foto: Reuters O prvem kandidatu za zlato odličje obstaja popolno soglasje. Olimpijski in svetovni prvak Odermatt si bo v petek na veleslalomu v Saalbachu prizadeval za nadaljnjo prevlado Švicarjev med moškimi. Prejšnji teden je zmagal na superveleslalomu, smukaško zlato je nato osvojil Franjo von Allmen. Ta je nato skupaj z Loicom Meillardom osvojil ekipno zlato na ekipni kombinaciji, kjer so Švicarji pravzaprav zasedli vse tri stopničke.

Od 23 slovenskih kolajn na svetovnih prvenstvih jih je bilo šest na veleslalomih. Osvojili so jih Boris Strel, Mateja Svet in Tina Maze. Črnjanka je pred 14 leti v Garmisch-Partenkirchnu kot prva in za zdaj edina Slovenka osvojila naslov svetovne prvakinje v tej disciplini.

Oserban prek kvalifikacij na tekmo

Miha Oserban Foto: Aleš Fevžer Na štartu tekme bo 100 smučarjev iz 61 reprezentanc. Prijavljenih je bilo še več tekmovalcev, zato so v četrtek izpeljali kvalifikacijsko tekmo, na kateri je bilo 133 tekmovalcev iz 59 reprezentanc. Na njej je priložnost lovil obetavni slovenski smučar MIha Oserban in jo tudi ujel. Obe njegovi vožnji sta bili dovolj dobri, da si je zagotovil premierni veleslalomski nastop v elitni konkurenci. Osemnajstletnik je v kvalifikacijah osvojil sedmo mesto, za zmagovalcem Čehom Janom Zabystranom je zaostal 2,47 sekunde. Na prvi progi je imel 14. čas, na drugi osmega.

Oserban je na svetovnem prvenstvu v Saalbachu nastopil že v ekipni kombinaciji, v paru s smukačem Nejcem Naraločnikom je končal na 18. mestu.