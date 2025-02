Američanka do velike zmage, Ilka Štuhec rezervirano

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v avstrijskem Saalbachu je v ženskem smuku zmagala Američanka Breezy Johnson, druga je bila Avstrijka Mirjam Puchner, tretja pa Čehinja Ester Ledecka. Slovenski predstavnici Ilki Štuhec vožnja ni najbolje uspela in je tekmovanje končala na 11. mestu.

Breezy Johnson je zmagala s številko ena. Foto: Guliverimage Ilka Štuhec je bila na progi nekoliko prepočasna, v zadnjem delu proge je naredila napako in prišla v cilj četrta. S tem je že takoj postalo jasno, da dvakratna svetovna prvakinja ni v igri za medalje. Naša smučarka je za zmagovalko zaostala za sekundo in 31 stotink.

Ilki Štuhec spodnji del ni uspel najbolje. Foto: Guliverimage Štuhec je še najbolje uspel prvi odsek, ko je zaostajala zgolj tri stotinke za Američanko, pri drugem merjenju vmesnega časa je bila celo šest stotink hitrejša, nato pa se ji je načrt začel podirati in iz zavoja v zavoj je izgubljala čas v primerjavi z vodilno. Štuhec ostaja pri dveh medaljah na SP v smuku. Prvi naslov svetovne prvakinje v smuku je na velikem tekmovanju osvojila leta 2017 v St. Moritzu, leta 2019 pa je v Areju ponovila dosežek ter se vpisala v zgodovino.

Ni bila zadovoljna

"Nisem zadovoljna. Zgornji del mislim, da sem dobro odpeljala in tudi občutek je bil skozi progo v redu. Naredila sem vse tako, kot sem si zamislila. Razen pred ciljem, kjer sem bila res malo preveč direktna. Rahlo je šlo narobe in nekaj časa po zlu," je za slovensko nacionalno televizijo povedala Štuhec in dodala še, da ji v letošnji sezoni manjka nekaj sproščenosti.

Breezy Johnson so po zmagi premagale solze. Foto: Guliverimage Breezy Johnson je četrta Američanka z naslovom svetovne prvakinje v kraljevski disciplini. Pred njo so po vrhu na ženskih smukih posegle Picabo Street (1996), Hilary Kirsten Lindh (1997) in Lindsey Vonn (2009). Ta je pri 40 letih nastopila tudi danes, vendar pa je na 15. mestu zaostala kar 1,96 sekunde za danes boljšo rojakinjo.

Najboljša trojica. Foto: Reuters

Američanko so ob razglasitvi rezultatov premagala čustva in solze so ji zalile oči. Za njo je težko obdobje, ko je lansko sezono izpustila zaradi dopinškega prekrška.

V nedeljo bo na sporedu moški smuk, na katerem ima od štirih Slovencev največja pričakovanja Miha Hrobat.

Saalbach, SP v alpskem smučanju, smuk (Ž), rezultati: Rezultati:

1. Breezy Johnson (ZDA) 1:41.29

2. Mirjam Puchner (Avt) +0.15

3. Ester Ledecka (Češ) +0.21

4. Cornelia Hütter (Avt) +0.34

5. Lauren Macuga (ZDA) +0.38

6. Emma Aicher (Nem) +0.48

7. Corinne Suter (Švi)​ +0.62

8. Nicol Delago (Ita) +0.76

9. Stephanie Venier (Avt)

10. Federica Brignone (Ita) +1.19

​​​​​​11. Ilka Štuhec (Slo) +1.31

...

14. Lindsey Vonn (ZDA) +1.96

Preberite še: