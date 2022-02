Ruski športnik šokiral z besedami: Vojna? Kje pa?

V dneh, ko Ukrajino pretresajo vojne grozote, iz države pa se skuša na varno prebiti na sto tisoče prebivalcev, po svetu poteka ogromno športnih tekmovanjih. Na njih so prisotni tudi mnogi ruski športniki. Velika večina je izrazila željo, da bi v Ukrajini čimprej zavladal mir in bi se prenehalo rožljanje orožja, zelo glasne so bile denimo besede novopečenega teniškega prvega igralca sveta Daniila Medvedjeva.

Ko pa se je v soboto pred kamerami norveškega medija NOR znašel ruski nordijski kombinatorec Vjačeslav Barkov, se je poslužil povsem drugačne retorike, v kateri ni manjkalo podpore ruski odločitvi o vojaških operacijah v Ukrajini. Barkov kot nordijski kombinatorec nima odmevnejših uspehov. Pred 29 leti pa se je rodil v St. Peterburgu, prav rojstnem mestu ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Russian skier Vjatsjeslav Barkov when asked on NOR television about how it is to compete with all the things going on in the world:

Barkov: Whats going on in the world?

Reporter: War?

Barkov: Where?

Reporter: In Ukraine?

Barkov: In Ukraine its a rescue saving operation. #Ukraine pic.twitter.com/ZxfTAjUJBA