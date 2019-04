Rusi dominirali tudi na ekipni tekmi

Z ekipno tekmo v paralelnem slalomu se je na Rogli zaključilo mladinsko svetovno prvenstvo alpskih deskarjev do dvajsetega leta. Ekipno slalomsko zlato sta veleslalomskemu posamičnemu naslovu dodala Rusa Anastazija Kuročkina in Dimitry Loginov, slovenska para pa nista bila pri vrhu. Sara Goltes in Jernej Glavan sta osvojila 24., Urška Kadilnik in Žiga Ozebek pa 34. mesto.

Tudi srebrna medalja je odšla v Rusijo (Nardišina – Stepanko), bron (Buck – Gaudet) pa v Kanado. Slovenski dvojici sta izpadli v šestnajstini finala.

Najuspešnejša nacija prvenstva je bila po pričakovanju Rusija, s kar osmimi kolajnami, Kanadčani so osvojili so tri, z eno pa domov odhajajo Ukrajinci, Nemci, Japonci in Italijani.

"Kar se tiče prihodnosti smo lahko optimisti"

Slovenci prek Sare Goltes (sedmo in deseto mesto) ostajajo v stiku z vrhom. "Sara se je zelo izkazala. Dve uvrstitvi med deseterico sta vsekakor lep obet za nadaljevanje kariere, nenazadnje bo Goltesova lahko nastopila še na dveh mladinskih prvenstvih. Tudi ostali so pokazali potencial, tako da smo kar se tiče prihodnosti lahko optimisti," je po zaključnem dejanju prvenstva povedal trener slovenske reprezentance Gašper Oblak, ki s četverico (Črt Ikovic, Jernej Glavan, Žiga Ozebek, Sara Goltes) že jutri potuje v italijanski Racines, kjer bodo konec tedna nastopili na zadnjih dveh letošnjih paralelnih slalomih za evropski pokal. Sledi nekaj počitka in nato testiranje opreme na avstrijskem Kaunertalu.

Slovenska reprezentanca je domače svetovno prvenstvo končala s 24. in 34. mestom. Foto: Miha Matavž/FIS

Izkazali so se tudi prireditelji

"Za nami je uspešno prvenstvo. Zadnji dan se nas je usmililo tudi nebo, tako da smo pod streho pripeljali tudi ekipno tekmo. S spletnimi prenosi vseh treh tekem smo sliko Rogle znova ponesli v svet in utrdili sloves uspešnega organizatorja deskarskih tekem. Udeleženci, ki večinoma Roglo že zelo dobro poznajo, so bili zadovoljni s pogoji in nastanitvijo ter ostalimi storitvami, ki so jim na voljo pri nas. To pa je največja zmaga za nas," pa je za zaključek povedala članica organizacijskega komiteja prvenstva Iva Polanec.

