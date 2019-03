Mastnak si želi izboljšati še slalom

Glavni junak deskarske zime je seveda Tim Mastnak, ki je zaslužen za večino uspehov, v drugem delu je pravo formo ujel Žan Košir, Rok Marguč je izpolnil svojo veliko željo in se prvič uvrstil na stopničke domače tekme na Rogli, nekaj lepih uvrstitev je zabeležila tudi Gloria Kotnik.

"Sezona je bila res uspešna, a ko gledam nazaj, bi bila lahko še boljša. Storili smo nekaj napak, ki so nas na koncu nekaj stale, a na napakah se učimo. Verjamem, da jih lahko popravimo, da bodo rezultati še boljši," je dejal glavni trener Izidor Šušteršič, ki se mu pogodba s Smučarsko zvezo Slovenije izteka, a pravih razlogov, da je ne bi podaljšal, ni.

Glavno besedo bodo imeli odgovorni

"Sam sem zainteresiran, a glavno besedo bodo imeli odgovorni. Veliko bo odvisno od tekmovalcev. Če bodo oni želeli še naprej delati z mano, težav ne bo," napoveduje nekdanji tekmovalec, ki ga sicer skrbi, da pravega podmladka ni, da je za četverico reprezentantov A luknja, a meni, da se tudi to izboljšuje in da panoga v Sloveniji ne bo propadla: "Luknja je, to moramo priznati. A za to je kriv sistem, nekaj časa se z mladimi ni nič delalo in to se bo zagotovo poznalo. Pozna pa se tudi, da naš šport nima podpore medijev, zato veliko mladih deskanje niti ne zanima in nimamo baze. Podobno je v nekaterih tradicionalnih alpskih državah, zato pa je naš šport v velikem razcvetu v Rusiji, Južni Koreji in na Kitajskem, kjer delajo na maso. Bojim se, da nas bodo vzhodnjaki pojedli."

Do velikega globusa zmanjkal en dober rezultat v slalomu

Če bo vse po sreči, bo Slovenija še dolgo lahko pozdravljala uspehe Mastnaka, tudi Marguč, Košir in Kotnikova še ne mislijo odnehati. Vsi imajo cilj nastopiti na vsaj enih olimpijskih igrah, kar pa ne pomeni, da v neolimpijskih letih in letih brez svetovnega prvenstva ne bodo imeli motivov.

Tim Mastnak želi izboljšati še slalomski del. Foto: Alenka Teran Košir

"Moj največji motiv, ki so mi ga dodatno vcepili letošnji uspehi, je slalom. Tudi na slalomih bi bil rad v vrhu in na tem bom delal. Letos smo videli, da mi je do velikega kristalnega globusa manjkal še en dober rezultat v slalomu. Tega sem po zdravstvenih težavah pred lansko sezono povsem zanemaril, kar se mi zdaj pozna," meni Mastnak, ki po sezoni ne bo imel prav nič počitka, saj že v četrtek potuje v avstrijski Katchberg, kjer bo med drugim tudi testiral opremo.

"Letos smo vse največje uspehe dosegli tekmovalci, ki tekmujejo z deskami Siegfrieda Grabnerja. A se reči dajo še izboljšati, zato se bomo zbrali v Avstriji in delali. Poleg tega bom pri Sigiju, ki ima v Katchbergu neke vrste kamp, še nekaj časa učil deskati turiste, potem pa se bom preselil na treninge na ledenike. Neke vrste počitek bo prišel šele konec junija, ko bom odšel v Grčijo, a tudi to bo aktiven počitek, skrbel bom za telesno pripravljenost in kajtal," je svoje načrte v bližnji prihodnosti predstavil Celjan.

Žan Košir največ rezerv vidi v fizični pripravljenosti. Foto: Sportida

Košir želi izboljšati fizično pripravljenost

Košir, ki je bil zaradi slabega srednjega dela sezone nekaj časa povsem na tleh, a mu drugi del sezone popravil razpoloženje načrtov še nima, želi pa si popraviti telesno pripravljenost, meni, da ima v tem velike rezerve. "Upam, da bom našel strokovnjaka, ki mi bo pri tem lahko pomagal," se nadeja Tržičan.

"Na snegu sem sicer že, a ne deskam še med količki. Na to bom še nekaj časa čakal, predvsem zaradi strahu, da ne bi obnovil poškodbe." Foto: STA

Marguč še vsaj en mesec ne bo normalno treniral

Če je bil lahko dobitnik treh olimpijskih kolajn razočaran s prvim delom sezone, pa za Marguča velja, da ga je razžalostil drugi del. Na svetovnem prvenstvu se je namreč poškodoval, izpustil vse tekme po njem, normalno pa ne bo treniral še vsaj en mesec. "Na snegu sem sicer že, a ne deskam še med količki. Na to bom še nekaj časa čakal, predvsem zaradi strahu, da ne bi obnovil poškodbe," je dejal nekdanji svetovni prvak.

"Moja sezona je bila podobna lanski, pravega napredka ni bilo. A če upoštevamo vse težave, ki se jih imela po lanski sezoni in v pripravljalnem delu, sem lahko zadovoljna." Foto: Sportida

Kotnikova si želi napredka

Z minulo sezono je zadovoljna Kotnikova, a jo še vseeno muči, da ni storila tako želenega koraka naprej in se vsaj na eni tekmi uvrstila na zmagovalni oder, zadovoljiti se je morala le s četrtimi mesti. "Moja sezona je bila podobna lanski, pravega napredka ni bilo. A če upoštevamo vse težave, ki se jih imela po lanski sezoni in v pripravljalnem delu, sem lahko zadovoljna. Imam rezerve, vem, kaj morem storiti, ne bom obupala. Upam, da mi bo zdravje dovoljevalo, da se bolje pripravim, kot sem se lani. V tem primeru pa bodo tudi rezultati še boljši," je svojo največjo željo izdala Velenjčanka.

Preberite še: