Roeiselandovi zadnja tekma leta 2020 v Hochfilznu

Roiselandova je z zmago izdatno povečala tudi prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Švedinja Hanna Oeberg je bila danes 14. in na drugem mestu skupnega seštevka zaostaja 37 točk. Na tretje mesto se je prebila Eckhoffova, ki se je v Hochfilznu v zadnjih treh dneh trikrat uvrstila na stopničke.

Na tekmi s skupinskim startom lahko nastopi 30 najboljših tekmovalk in Slovenija svoje predstavnice ni imela.

Sezona se bo po novoletnih praznikih nadaljevala v Oberhofu, kjer bodo tekmovalci zaradi pandemije novega koronvirusa nastopali kar dva tedna. Nato se biatlonci selijo še v italijansko Anterselvo, preden jih februarja na Pokljuki čaka svetovno prvenstvo.

Izidi, skupinski start (12,5 km):

1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 34:05,4 (1)

2. Tiril Eckhoff (Nor) + 14,0 (1)

3. Dorothea Wierer (Ita) 26,9 (1)

4. Marketa Davidova (Češ) 33,0 (1)

5. Denise Herrmann (Nem) 36,6 (2)

6. Elvira Öberg (Šve) 42,4 (2)

7. Julia Simon (Fra) 47,8 (3)

8. Lisa Theresa Hauser (Avt) 49,2 (3)

9. Franziska Preuss (Nem) 49,2 (3)

10. Janina Hettich (Nem) 56,5 (0)