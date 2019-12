Riiber spet zanesljivo najboljši med kombinatorci

Graabak je bil po skokih peti, Riessle pa enajsti. Če je bil Riiber, ki je dobil tudi prve tri tekme sezone, na vrhu razred zase, pa je bil hud boj za stopničke. Graabak, Riessle in četrtouvrščeni Nemec Vinzenz Geiger so se zvrstili v treh desetinkah sekunde, petouvrščeni Norvežan Jen Luraas Oftebro pa je zaostal še dobro sekundo več.

Edini slovenski predstavnik Vid Vrhovnik, ki je bil po skokih 43., je v teku izgubil še dve mesti in končal na 45. mestu med 49 uvrščenimi tekmovalci. Zaostal je 6:31,4 minute.

V skupnem seštevku ima Riiber polnih 400 točk, sledita mu Graabak z 255 in Oftebro z 225.

V nedeljo bo v Lillehammerju še ena tekma.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 25:54,5

2. Joergen Graabak (Nor) + 46,4

3. Fabian Riessle (Nem) 46,6

4. Vinzenz Geiger (Nem) 46,7

5. Jens Luraas Oftebro (Nor) 47,8

...

45. Vid Vrhovnik (Slo) 6:31,4



Skupno (4):

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 400

2. Joergen Graabak (Nor) 255

3. Jen Luraas Oftebro (Nor) 225

4. Espen Bjoernstad (Nor) 192

5. Vinzenz Geiger (Nem) 182

...