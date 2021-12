Rekordno število jih čaka na začetek novosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubno ob Savinji bo od danes do sobote gostilo Silvestrsko turnejo. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Pred smučarskimi skakalkami je novost v svetovnem pokalu. Zadnje dni leta 2021 in prvi dan 2022 bodo preživele v tekmovalnem ritmu. Na Ljubnem ob Savinji bo premierna Silvestrska turneja, za katero si želijo, da bi se prihodnje leto razširila v novoletno turnejo. Zmagovalka seštevka dveh posamičnih tekem bo prejela pokal v obliki sove in 10 tisoč švicarskih frankov. Slovenske barve bo na domačih tekmah zastopalo 12 tekmovalk.

Smučarske skakalke tokrat ob prehodu v novo leto ne bodo proste. Ljubno ob Savinji bo namreč v prihodnjih dneh prizorišče premierne Silvestrske turneje. Slovenskemu prizorišču se bo v prihodnji sezoni pridružil vsaj še avstrijski Beljak.

Skakalke v Savinjski dolini čakata dve posamični tekmi, prva v petek, druga pa v soboto. Zaradi veljavnih ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 še drugič zapored ne bo gledalcev, ki so sicer ob skakalnici pod Rajhkovko vselej v največjem številu v ženskem svetovnem pokalu.

Gledalcev ne bo, se pa organizatorji, ki so vložili največ finančnih sredstev do zdaj - vzpostaviti je bilo treba žaromete, prenovili so tudi trenersko tribuno - lahko pohvalijo z rekordnim številom prijavljenih tekmovalk. V današnje kvalifikacije je po besedah predsednika organizacijskega odbora Rajka Pintarja prijavljenih skoraj 80 tekmovalk iz 19 držav.

"Če se vse izide po naših načrtih, pričakujem skupno osem tekmovalk med točkami. Počasi že nestrpno pričakujemo prvo zmago Urše Bogataj, Emi je letos to že uspelo, pričakujemo pa še prve stopničke Nike Križnar," pravi trener Slovenk Zoran Zupančič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski paket

Med temi je 12 slovenskih skakalk. Glavni trener Zoran Zupančič bo računal na tretjo v skupnem seštevku Uršo Bogataj, četrto Emo Klinec, sedmo Niko Križnar, Špelo Rogelj, Jernejo Brecl, Niko Prevc, Katro Komar, Tinkaro Komar, Jernejo Repinc Zupančič, Majo Vtič, Niko Vetrih in Laro Logar.

"V zadnjem trenutku smo naredili vse, da bi stopili še korak višje. Kot ekipa smo močni, radi bi bili še močnejši. Vsa dekleta do zdaj še niso pokazala svojega znanja, so še dolžnice. Tu bo nova priložnost. Pričakujem, da bomo močni kot narod. Če se vse izide po naših načrtih, pričakujem skupno osem tekmovalk med dobitnicami točk. Počasi že nestrpno pričakujemo prvo zmago Urše Bogataj, Emi je letos to že uspelo, pričakujemo pa tudi prve stopničke Nike Križnar," pred začetkom Silvestrske turneje pravi Zupančič.

Urša Bogataj je ena od 12 Slovenk, ki bodo nastopile v današnjih kvalifikacijah. Foto: Guliverimage

Sova in finančna nagrada

Obe posamični tekmi svetovnega pokala FIS na Ljubnem ob Savinji bosta šteli v posebnem točkovanju za nagradi , ki ju bodo podelili zmagovalki.

Prva bo postala simbol Silvestrske turneje, to je sova, umetniško delo, vredno več kot deset tisoč evrov, poleg tega pa bo zmagovalka dobila še finančno nagrado deset tisoč švicarskih frankov.

Zakaj sova? "Sova je neustrašna, spretna, tiha, nežna, fotogenična in simpatična letalka, pogosta v Sloveniji in predalpskem prostoru," pravijo pri Smučarski zvezi Slovenije.

Marita Kramer je vodilna skakalka svetovnega pokala. Foto: Sportida

Začetek ob 16.30

Spored na Ljubnem ob Savinji, kjer bo glavna favoritinja vodilna v svetovnem pokalu Marita Kramer, se bo začel ob 16.30 z današnjimi kvalifikacijami za petkovo tekmo. Tudi ta bo ob 16.30. Prvi dan leta 2022 bodo skakalke čakale kvalifikacije, ki se bodo začele ob 10.45, ob 16. uri pa bo na sporedu še druga posamična tekma.