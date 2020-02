Deskarji ostali brez tekem v Avstriji

Tekem svetovnega pokala deskarjev na snegu v avstrijskem Lackenhofu, na koledarju sta bila paralelni veleslalom in ekipna tekma v isti disciplini, letos ne bo. Na sporedu bi sicer morali biti že 5. in 6. januarja, zaradi pomanjkanja snega so ju prestavili na 13. in 14. februar, a se snežne razmere niso dovolj izboljšale, tako da je sledila odpoved.