Poseben dan za Niko Prevc, a v Vikersundu nagaja vreme

Smučarske skakalke so se preselile na zadnjo postajo norveške turneje v Vikersund, kjer 17 skakalk v soboto in nedeljo čakata dve posamični tekmi. Že ob 10. uri bi morale skakalke začeti trening, na katerem bo slavljenka Nika Prevc sploh prvič v življenju letela, a je ta zaradi neugodnega vremena prestavljen na 11. uro. Najstnica si lahko v soboto - tekma je predvidena ob 10. uri - že zagotovi kristalni globus, saj ima tri tekme pred koncem sezone pred najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig 194 točk prednosti.

"Že vse od začetka sezone se najbolj veselim poletov v Vikersundu. Prvič grem na letalnico. Želim si samo skočiti čim dlje in se res veselim. To, da gre za precej večjo napravo kot skakalnico, ni nobena ovira. Morda imam celo malo premalo strahu za letalnico, ker res že težko čakam polete," je pred svojo premiero na letalnici dejala Prevčeva.

V Vikersundu ima pravico nastopa najboljših 15 polnoletnih skakalk svetovnega pokala in do pet tekmovalk, ki so na turneji med boljšimi. Letelo bi jih lahko 18, a jih je prijavljenih 17, saj Marita Kramer ne bo sodelovala.

Ob Prevčevi bosta leteli še dve Slovenki. Z 226 metri svetovna rekorderka Ema Klinec in Nika Križnar, ki si želi prvič preskočiti 200 metrov.

Ema Klinec je lani v Vikersundu poletela do svetovnega rekorda 226 metrov. Foto: Sportida

Norvežanka vodi na turneji

V boju za skupno zmago na norveški turneji in ček za 40 tisoč evrov po štirih od šestih tekem najbolje kaže Norvežanki Eirin Marii Kvandal, ki ima 1.359,2 točke. Zanimivo bo videti, kako ji bo šlo letenje, saj ima kar nekaj težav z doskokom na veliki skakalnici.

Druga je avstrijska veteranka Eva Pinkelnig, ki zaostaja 53,5 točke, tretja pa Prevčeva, ki za vodilno zaostaja 83,7 točke.

Prevčeva lahko v soboto potrdi globus

Prevčeva ima v skupni razvrstitvi sezone tri tekme pred koncem na prvem mestu 1.370 točk, Pinkelnigova pa 1.176, tako da lahko v soboto potrdi kristalni globus.

Od preostalih Slovenk je Križnarjeva (843) skupno šesta, Klinčeva (468) pa je 14.

Sobotna tekma je predvidena ob 10. uri.

Skakalce danes ob 14.30 čaka trening, ob 16. uri pa kvalifikacije za sobotno preizkušnjo.

Vikersund, trening