"Po več kot dveh letih nošenja maske na obrazu in ob tem vzdrževanju brkov sem se odločil, da potrebujem premor. Preprosto, ker nikdar niso bili takšni, kot sem želel, medtem ko sem skakal. Nenavadno je, da sem se prvič po petih letih in pol obril. A mi bodo spet zrasli. Nekateri ste morda zaradi tega razočarani, nekateri veseli, da jih ni več," je na Instagramu zapisal Johansson in ob tem dodal sliki, kako si je obril znamenite brke.

V torek ga bomo lahko tako videli na delovnem mestu v drugačni podobi, saj se bo v Oberstdorfu s kvalifikacijami začela 70. prestižna novoletna turneja.