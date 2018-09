Prerekanje Norvežanov s FIS: letalnico Vikersund so črtali iz svetovnega pokala

V petek je v Zürichu zasedel komite za smučarske skoke, tema pa je nanesla tudi na letalnico v Vikersundu, ki nima zahtevanega certifikata, niti ne licence za organizacijo tekme na najvišji ravni.

Nobena odločitev ni bila sprejeta, zato pa so prisotni videli prepir, poročajo novinarji norveškega NRK.

Norveški predstavnik v skakalnem komiteju Bertil Pasrud je prekinil prezentacijo glavnega pri komiteju Hansa-Martina Renna. "Ne bomo spet izvajali inšpekcije v zadnjem hipu, kot je bilo to lansko leto. Vikersund ne bo prejel certifikata," je Renn dejal takoj, ko so ga prekinili.

"Ne vem, kaj naj si mislim," je odgovoril Palsrud. "Nismo sužnji organizatorjev. Nisem zadovoljen s tem položajem. Ne moremo dajati certifikatov v zadnjem hipu. Odgovoren sem za varnost na skakalnici, zato ne morem sprejeti," je razložil Renn.

Ostre obtožbe je nato prekinil prvi mož skokov Walter Hofer, ki je predlagal, da primer Vikersunda preuči podkomite in se odloči na naslednji seji.

Norvežani so skočili v zrak in izpostavili, da komite nima v načrtu sej v letu 2018.

Letalnico bi morali znižati za en meter

Kakšna bo usoda Vikersunda? Foto: Sportida Vikersund bi moral gostiti tekmi 16. in 17. marca 2019, torej tik pred zaključkom svetovnega pokala v Planici.

Renn je po koncu zasedanja spregovoril tudi z norveškimi novinarji in jim povedal sledeče: "To je popolna ignoranca. Več mesecev so imeli čas, da bi me kontaktirali in popravili stvari, ki jih morajo. Vikersund prakticira tovrstno strategijo, da je vse narejeno v zadnjem hipu."

Predstavnik norveške smučarske zveze Stalle Willumstad je nato na norveški televiziji NRK sporočil, da je bil Vikersund izbrisan s koledarja za svetovni pokal. Ob tem je poudaril, da so v preteklosti že bili tovrstni problemi in je bilo prizorišče naknadno spet uvrščeno na koledar.

Vikersund prav tako spada v norveško turnejo, v katero so vključeni Oslo, Trondheim in Lillehammer. Zadnji prizorišči sta morali prav tako narediti določene korekture, da sta dobili certifikat, medtem ko v Vikersundu tega niso. Na letalnici bi morali spremeniti profil, kar bi spremenilo krivuljo leta skakalcem. Za tovrstno spremembo bi morali letalnico znižati za en meter.

Kaj se bo dejansko zgodilo z usodo Vikersunda, bo verjetno znano kmalu.