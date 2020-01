Pomanjkanje snega? Ni panike, preveri predloge za obisk bližnjih smučišč

Oglasno sporočilo

Zadnja leta zime niso prizanesljive do smučarjev in ljubiteljev drugih zimskih športov. Če na domačih terenih ni naravnega snega, temu ni tako na visokogorskih smučiščih.

Ta obratujejo v polnem teku in ponujajo fantastične pogoje za različne zimske vragolije. Zato smo pripravili pregled bližnjih smučišč, ki so od središča države oddaljeni manj kot 200 km in s tem primerni tudi za vikend smučarske izlete ali celo dnevno smuko.

Visokogorska smučišča primerna za družine

Če še niste, nujno preverite Semmering, ki je od slovensko-avstrijske meje oddaljen približno 150 km, ponuja pa 26 km večinoma lahkih prog. Zato je eno najbolj priljubljenih smučišč med družinami in začetniki. Za boarderske navdušence je postavljen vrhunski, dodelan in redno oskrbovan Snow Park, kjer se lahko naučiš (ali pa poizkusiš, če še obvladaš trike). Raili, boxi in kickerji te že čakajo, park pa je tudi osvetljen!

Za družine je prava destinacija tudi smučišče Sella Nevea. Smučišče, ki leži na sami meji s Slovenijo je dobro poznano med Primorci pa tudi širše. Z 2,7 km lahkih in 7,1 km srednje težkih prog se uvršča med manjša smučišča, kjer je hkrati manjša tudi gneča. Primerno za začetnike in bolj napredne rekreativce. Sella Nevea bo za vse odlična izbira!

Večji visokogorski smučišči za bolj zahtevne smučarje

Dobro poznani Nassfeld je s 110 kilometri urejenih prog pravi velikan med smučišči v naši bližini. Že desetletja velja za eno najbolj naprednih, urejenih in priljubljenih smučišč tako med domačini kot tujci iz bližnjih držav. V Nassfeldu je smuka na optimalnem snegu zagotovljena!

Koralpe so še eno smučišče, kjer so čudovita doživetja na snegu zagotovljena. Lepo vzdrževane proge poskrbijo za vse apetite, posebej popularna je 100 m široka proga, namenjena tistim, ki znate uživati v pravem »carvanju«. S posebno progo je poskrbljeno tudi za ljubitelje »celca«. Vseeno je ali spadaš med »ta hitre« ali med uživače, Koralpe imajo progo zate!

Tri, dva, ena: gremo! A raje ne brez zavarovanja za tujino

Če te srbijo pete in si želiš preizkusiti novo smučarsko opremo, zdaj veš na katera bližnja smučišča v visokogorju se lahko odpraviš. Krajša in posledično lažja pa bo tudi pot domov.

Še dobronameren nasvet: za smučarski dopust čez mejo priporočamo, da vzameš s sabo zavarovanje. Ker na dopustu nesreča ne počiva, preveri dve vrsti zavarovanj, ki ti lahko prideta prav na smučanju:

zdravstveno zavarovanje za tujino, ki ti krije morebitne stroške obiska zdravnika zaradi bolezni in nezgode. WIZ Tujina ti krije tudi stroške prevoza, tudi helikopterja in reševalnih sani!

zdravstveno zavarovanje za tujino, ki ti krije morebitne stroške obiska zdravnika zaradi bolezni in nezgode. ti krije tudi stroške prevoza, tudi helikopterja in reševalnih sani! Drugo je nezgodno zavarovanje WIZ Smučar, ki krije tudi nezgodo in odgovornost na smučišču. Kaj pa pomeni ta odgovornost? To pomeni, da je v primeru naleta na smučišču krita tudi morebitna tožba, ki jo proti tebi lahko uveljavlja drugi smučar. Pozor, take tožbe so vedno bolj pogoste, tudi naletov je zaradi razvoja smučarske opreme, večje hitrosti in gneče na smučiščih več kot v preteklosti.

Zakaj je Nina hvaležna, da je imela sklenjeno zavarovanje? Med smučanjem v Avstriji je Nina smučala prehitro, se ob naletu v drugega smučarja poškodovala in pri tem poškodovala tudi njegove vrhunske smuči. Reševalci so jo s pomočjo sani pripeljali do zdravnika ob vznožju smučišča. K sreči jo je odnesla le z nekaj buškami, slabše pa so jo odnesle smuči smučarja, v katerega se je zaletela. Ta je od Nine zahteval povračilo škode za nakup novih smuči. Ker je imela Nina sklenjeno zavarovanje za tujino, stroškov za reševalni prevoz s sanmi in obisk pri zdravniku ni morala plačati iz svojega žepa. Ker je imela zavarovanje odgovornosti na smučišču, je to krilo nastalo škodo smučarju (zmanjšano za Ninino soudeležbo). Še dobro, da je pred smučanjem sklenila zavarovanji WIZ Tujina in WIZ Smučar, sicer bi morala kar globoko seči v svoj žep za poplačilo posledic in stroškov naleta in padca na smučišču. Obe zavarovanji sta jo stali le slabih 35 € - manj kot stane ena celodnevna smučarska karta.

Naročnik oglasnega sporočila je WIZ Zavarovanje.