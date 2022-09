Lanišek in Križnarjeva pod žarometi razred zase

Peto mesto je v petek zasedel Jernej Presečnik, osmi je bil Timi Zajc, 10. Matija Vidic, točke pa so osvojili še Maksim Bartolj na 11., Marcel Rep na 18. in Gorazd Završnik na 20. mestu.

Nika Križnar je zmagala devetič na poletni tekmi Fis pokala Foto: Sportida

Nika Križnar, ki je zmagala s 109,5 in 108,5 metri ter 306,8 točke. To je bila njena za deveta zmaga v FIS pokalu, prva po lanskih na Ljubnem in šesta v poletnem delu sezone. Za Niko Prevc je bila tretja Čehinja Karolina Indračkova. Katra Komar je bila četrta, peta je bila Jerneja Repinc Zupančič, Taja Bodlaj je bila sedma, Maja Vtič 10., Lara Logar 15., Jerica Jesenko 16., Katarina Pirnovar 17., Nika Vetrih 19., Jerca Bečan 24., Taja Košir 26., Maja Kovačič 27., Tinkara Komar pa je zasedla 28. mesto.

Danes najboljša Prevčeva in Reisenauer

NIka Prevc je bila najboljša v Kranju. Foto: Grega Valančič/Sportida Danes je zmagala Nika Prevc z 98,5 in 103 m ter 211,1 točke pred Čehinjo Klaro Ulrichovo (202 točki), tretja je bila Taja Bodlaj, Katarina Pirnovar deveta, Jerica Jesenko 12., Nika Vetrih 15., Lara Logar 16., Tinkara Komar 18, Jerca Bečan 21., Urša Vidmar 22. in Maja Kovačič 25. ter Taja Košir 26.

Drugo tekmo med skakalci je danes dobil Avstrijec Janni Reisenauer s 108 in 99 metri ter 261,4 točkami pred Jernejem Presečnikom, ki je skočil 106 in 102 metra ter zbral 259,4 točk. Pet točk je za njim na tretjem mestu zaostal Rok Oblak. Šesti je bil tokrat edini A slovenski reprezentant na tekmi, Lovro Kos, 11. je bil Maksim Bartolj, ki je poskrbel za dodatno kvoto Slovenije v naslednji periodi celinskega pokala, Gorazd Završnik je bil 15., za njim sta končala Matija Vidic in Marcel Rep na 16. in 17. mestu.

Finalni tekmi Fis pokala v poletni sezoni bosta na sporedu prihodnji konec tedna v avstrijskem Beljaku.