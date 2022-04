Plaže zamenjali za potenje v vojski in telovadnici

Družabna omrežja so nam odprla vpogled v vsakdanjik športnikov tudi, ko ti ne trenirajo ali tekmujejo. In naši junaki zime so na Instagramu zelo aktivni.

Anamarija Lampič, Nika Križnar, Tim Mastnak in ostali junaki zime so nam v zadnjih tednih delali skomine z objavami s svojih počitnic v toplih krajih. Zdaj so že v domovini in so pričeli s pripravami na naslednjo sezono. Nika Križnar je tako objavila, kako se v družbi svojega psička Maxa poti v telovadnici.

Tisti, ki so zaposleni v slovenski vojski, pa so bili na vsakoletnem vojaškem usposabljanju. Med njimi Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Ana Bucik in Tim Mastnak.

Na drugačen način je zaposlena Anamarija Lampič, ki se je po vrnitvi iz Mehike in tamkajšnjih peščenih plaž lotila obnove doma.