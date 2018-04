Planica ima zadnjo besedo, Norvežani z Vikersundom v težavah

Na sestanku v Zürichu so imeli Norvežani razlog za slabo voljo. Kar tri od štirih skakalnic, ki bi gostile tekme svetovnega pokala in so v sklopu turneje RAW, niso dobile homologacije, med njimi tudi letalnica v Vikersundu. Je pa zato jasno, da bo Planica spet gostila zaključek svetovnega pokala, medtem ko se bo nova sezona začela v Kranju.

Planica z Letalnico bratov Gorišek bo spet gostila zaključek svetovnega pokala. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vikersund, Trondheim in Lillehammer so prizorišča, ki nimajo urejenih naprav, da bi se na njih izvajale tekme svetovnega pokala. Mednarodna smučarska organizacija FIS zato ni mogla dati homologacije letalnici v Vikersundu in preostalima skakalnicama.

"V zadnjih petnajstih letih skrbim za organizacijo tekem svetovnega pokala in moram reči, da še nikdar nisem bil v takšnem položaju. Izgubimo lahko veliko tekem," je ogorčen Terje Lund, predstavnik norveške smučarske zveze.

Norvežani imajo vsega mesec časa, da posodobijo naprave v okviru standardov, ki jih velevajo FIS-pravila.

Na letalnici v Vikersundu morajo urediti doskočišče in še določene stvari, kozmetični popravki pa so potrebni tudi v Lillehammerju in Trondheimu, ki poleg Osla sestavljajo turnejo RAW. Ta se je v zadnjih dveh letih uveljavila med skakalci in ponuja bogatejše nagrade, kot so celo na novoletni turneji.

Norvežani nimajo veliko časa. Pa bi jim res prižgali rdečo luč?

"V vsega enem mesecu moramo narediti vse. Da bodo dobili homologacijski list, morajo to urediti lastniki naprav, ne norveška zveza," dodaja Lund.

Norveška turneja RAW bi morala biti med 8. in 17. marcem, vendar je malo verjetno, da bo FIS dejansko prižgala rdečo luč, saj je norveška ena izmed gonilnih sil v svetu skokov.

Na letalnici v Vikersundu morajo urediti določene stvari, saj ne ustreza FIS-standardom. Foto: Sportida

Osrednji dogodek bosta tradicionalna novoletna turneja ter nordijsko svetovno prvenstvo v Seefeldu in Innsbrucku, ki bo potekalo med 19. februarjem in 3. marcem.

Kot je že tradicija, pa bo imela zadnjo besedo Planica. Med 22. in 24. marcem bodo na Letalnici bratov Gorišek tri tekme. V petek najprej posamična popoldanska, v soboto ekipna, v nedeljo pa še zaključna posamična, na kateri bo lahko nastopilo 30 najboljših v svetovnem pokalu.

Tudi za prihodnjo sezono lahko pričakujemo, da bodo organizatorji tekem v dolini pod Poncami nadaljevali letošnjo novostjo Planica 7. Skakalec, ki je v sedmih uradnih serijah zbral največ točk, je prejel 20 tisoč švicarskih frankov (17 tisoč evrov). Ta junak je bil Kamil Stoch.

Zimska sezona se bo začela v Wisli na Poljskem, kjer lahko pričakujemo nabito polno areno poljskih navijačev, ki so pravi ljubitelji smučarskih skokov. Povrhu vsega imajo v svojih vrstah najboljšega skakalca zadnje zime Stocha. Sezona se ne bo začela s posamično tekmo, temveč ekipno preizkušnjo, in sicer 17. novembra.

Uradno se bo nova sezona začela že poleti. Kot je že v navadi, bosta v začetku julija (7. in 8. julij) dve tekmi celinskega pokala v Kranju.

Koledar svetovnega pokala za sezono 2018/19