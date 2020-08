Olimpijski prvak pod drobnogledom zaradi divje vožnje in drog

Nekdanji odlični norveški smučarski tekač Petter Northug, dvakratni olimpijski prvak, je se znašel pod drobnogledom policije. Kot je zapisal, ga policija preiskuje zaradi prehitre vožnje in kokaina, ki so ga našli na njegovem domu.

"Naredil sem veliko napako," je na družbenem omrežju Instagram zapisal Northug dan po tem, ko ga je ustavila policija pri nadzoru prometa. "Vozil sem prehitro, odpeljali pa so me tudi na urgenco, kjer so mi pregledali kri. Poleg tega so policisti na mojem domu našli majhno količino drog. Gre za kokain," je dodal nekdanji smučarski tekač.

Policija v Ostfoldu, na jugovzhodu Norveške, je v četrtek tvitnila, da je aretirala moškega voznika, ki je vozil 168 km/h, kjer je omejitev hitrosti 110 km/h, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Northugov dom so preiskali zaradi suma, da je v času divjanja po cesti vozil pod vplivom nedovoljenih substanc.

Prevzema odgovornost za dejanje

Norvežan je dejal, da mu je neizmerno žal za vse, ki jih je ponovno razočaral. Dodal je, da pričakuje kazen in da bo prevzel odgovornost za svoja dejanja.

Štiriintridesetletnik se je upokojil leta 2018, obe zlati olimpijski odličji pa je osvojil v Vancouvru leta 2010. Northug ima tudi 13 naslovov svetovnega prvaka, zaradi slabih rezultatov pa ni bil del ekipe na zadnjih OI v Južni Koreji leta 2018.

Po upokojitvi je Northug delal kot komentator na TV2, časopis Adresseavisen je že poročal, da je kolesarska ekipa UNO-X prekinila sodelovanje z njim, medtem ko se TV2 še ni odločil, ali jim bo sledil.

