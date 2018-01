Peter Prevc v zabojniku izvedel veselo novico

Spomin na Petrovo letenje v Kulmu in lov na zlato medaljo

Pred natanko dvema letoma smo Slovenci drugič v zgodovini pozdravili svetovnega prvaka v poletih. Peter Prevc je bil junak Kulma leta 2016. In to na kakšen način. Dvakrat je popravil rekord letalnice. Skočil je tako daleč, da je prelisičil še sodnike.

Vikersund 2012 je bil tisti kraj, ki je slovenskemu skakanju prinesel prvo zlato medaljo na posamični tekmi svetovnega prvenstva v poletih. Robert Kranjec je takrat poletel do nje in se pozneje z reprezentančnimi kolegi (Jure Šinkovec, Jurij Tepeš in Jernej Damjan) veselil še bronastega ekipnega odličja.

Bitka z Gangnesom, gledalci so uživali ob dolgih poletih

Tik pred prvenstvom je bil takrat v odlični letalski formi tudi mladi Peter Prevc, a je na letalnici v Oberstdorfu pri ekstremni daljavi padel, si poškodoval ključnico in sezona se je zanj predčasno končala.

Na naslednjem prvenstvu na letalnici v Harrachovu je najstarejši od bratov Prevc osvojil bronasto medaljo. Zato pa je povsem na vrh stopil dve leti pozneje na prenovljenem Kulmu, kjer ga je ob vzočju letalnice spremljalo ogromno slovenskih navijačev, ki so se z njim veselili že osvojenega zlatega orla na novoletni turneji v Bischofshofnu.

Petra Prevca je prišlo na Kulm leta 2016 spremljat ogromno število slovenskih navijačev, ki so se z njim veselili zlate medalje. Foto: Sportida S Kennethom Gangnesom sta uprizorila pravo letalsko bitko.

Norvežan je po prvem dnevu in dveh poletih vodil za pičle 1,3 točke. Peter se je zavedal, kje je izgubil točke v primerjavi z Gangnesom. Pri prvem poletu je namreč pri 243 metrih postavil rekord letalnice in zaradi slabšega doskoka dobil slabše ocene.

Prelisičil sodnike

Zato se je odločil, da bo šel v soboto na vse ali nič. V mislih je imel telemark. Veter ga je po odličnem odskoku z mize spet začel dvigovati. Neslo ga je daleč, vse do nove rekordne znamke pri 244 metrih. In pri tej daljavi je poskušal Peter narediti telemark. Ni mu uspelo, a je s tem, ko ga je malenkostno nakazal, prelisičil sodnike, ki so mu namenili dobre ocene. Na način, kot to počne legendarni švicarski skakalec Simon Ammann.

Pri rekordnem poletu 244 metrov je pri doskoku prelisičil sodnike, potem ko je nakazal, da je doskočil v telemark, in dobil povsem normalne ocene. Foto: Sportida

Tudi Gangnesa je pri izjemnih razmerah za letenje z enega zaletnega mesta nižje poneslo esktremnih 238,5 metra. Peter je bil v izteku vesel dosežka norveškega skakalca, s katerim sta si nemudoma čestitala, še preden so mu sodniki dali ocene. Tudi Gangnesu ni uspel pravi doskok, a so mu sodniki namenili bistveno nižje ocene kot našemu skakalnemu šampionu, ki je tako pred zadnjim poletom vodil za 3,3 točke.

V zabojniku so mu povedali veselo novico, da je svetovni prvak

Ker so bile razmere v spodnjem delu letalnice predobre in je pihal premočan vzgonski veter, se je žirija tekmovanja odločila, da zadnjega poleta ne bo. In Peter je postal svetovni prvak v poletih. "Morda je bilo malce čudno, ker sem v zabojniku izvedel, da sem svetovni prvak. Malce smešno je bilo ... Vesel sem, da mi je polet uspel, da sem se ujel na nogah in izničil razliko do Gangnesa, zato sem zadovoljen," je takrat dejal Prevc.

Veselje z ekipo Foto: Sportida

Norvežani se z razpletom niso strinjali. Še dobro, da se ni zgodilo kaj takega kot slovenskim rokometašem proti Nemčiji na evropskem prvenstvu.

Direktor norveške reprezentance se je takrat jezno pritoževal, da Peter ne bi smel postati svetovni prvak, ampak Gangnes, saj so mu sodniki pri tretjem poletu dodelili previsoke ocene, glede na doskok, ki ga je naredil. Še dobro, da pri skokih sodniki nimajo na voljo video posnetka, saj bi se sicer lahko drugače odločili – kot so se sodniki na evropskem prvenstvu v rokometu, ki so po pregledu posnetka Sloveniji proti Nemčiji odvzeli zmago.

Prva zlata medalja na večjih tekmovanjih Foto: Sportida

A je Peter zasluženo prišel do zlate medalje, saj je do velikega podviga kar dvakrat popravil rekord letalnice in po Kranjcu postal drugi Slovenec, ki se je lahko pohvalil s to medaljo. S tem se njegova bera v izjemni sezoni 2015/16 še ni končala. Osvojil je še veliki kristalni globus in kot prvi v zgodovini v eni sezoni ob tej lovoriki osvojil še svetovno prvenstvo v poletih in novoletno turnejo.

Zdaj bo v Oberstdorfu branil naslov prvaka, le dvema pa je v zgodovini uspelo, da sta se dvakrat zapored veselila zlate medalje. Ta dva junaka sta Nemec Sven Hannawald in Norvežan Roar Ljökelsöy.