Peter Prevc presenečen

Zakopane so po svetovnem prvenstvu v poletih in srebrni medalji v Oberstdorfu za slovenske skoke prinesle nov val navdušenja . Anže Semenič je prvič zmagal, veliko dozo spodbude pa je s tretjim mestom dobil tudi Peter Prevc.

Osrednji junak nedeljske preizkušnje v Zakopanah je bil Anže Semenič, ki se je veselil prve posamične zmage v karieri. Prav tako je bil v izteku skakalnice navdušen prvi mož slovenske reprezentance Peter Prevc.

Skoraj eno leto je moral čakati, da se je spet povzpel na zmagovalni oder, kjer je na posamični tekmi nazadnje stal februarja lani. To je bilo v Saporu, kjer je skočil prvo mesto, zdaj se je razveselil tretjega mesta.

"Nisem pričakoval, da se lahko zavihtim tako visoko. Pozitivno sem presenečen."

"Tekma je bila kar loterijska, a sem v obeh serijah imel srečo z vremenskimi razmerami in izšlo se je, kot se je. Rad bi izpostavil rezultat Anžeta in mu še javno čestital." Foto: Sportida "Po resnici povedano sem bil po objavi uradnih rezultatov presenečen. Pozitivno presenečen. Nisem pričakoval, da se lahko zavihtim tako visoko. Tekma je bila kar loterijska, a sem v obeh serijah imel srečo z vremenskimi razmerami in izšlo se je, kot se je. Rad bi izpostavil rezultat Anžeta in mu še javno čestital," je sporočil prvi zvezdnik slovenske skakalne reprezentance.

Peter je imel v tej sezoni velikokrat nekoliko slabše razmere v zraku, tokrat pa so mu bile naklonjene, a se dobro zaveda, da razmere ne igrajo vloge, ko je nekdo v vrhunski formi. Spomnimo se, da ga noben veter v šampionski sezoni ni mogel sklatiti, četudi je pihal od zadaj. "Na vsako tekmo grem tako, da se z razmerami obremenjujem čim manj. Ko Goran zamahne, moram biti stoodstotno pripravljen. Takrat se spustim in skušam čim bolje oddelati svojo nalogo. Tako je bilo tudi tokrat. Z razmerami se ne želim preveč obremenjevati, ker vem, da mi to lahko le škoduje."

Spodbuda, ki je prišla ob pravem času

"Za zdaj olajšanja še ne čutim. Vedel sem, da sem lahko zelo visoko, če skočim dobro." Foto: Getty Images Kaj bodo te stopničke prinesle za nadaljevanje sezone, bomo videli kmalu. Po današnjem treningu v Zakopanah in krajšem prihodu domov bosta konec tedna sledili preizkušnji v Willingenu, kjer se je že izkazal. Pred dvema letoma je v tem nemškem skakalnem središču osvojil prvo mesto, enkrat je bil drugi in tretji, veselil pa se je tudi dveh zmag na ekipni preizkušnji.

Njegov dvig forme vliva optimizem tudi za olimpijske igre, ki se bodo začele 9. februarja. Skakalci po Willingenu sploh ne bodo več odpotovali v domovino, ampak se bodo kar iz Nemčije odpravili v Južno Korejo, kjer jih že dan pred slovesnim odprtjem iger čakajo trening in kvalifikacije - prva preizkušnja za medalje bo 10. februarja.

"Za zdaj olajšanja še ne čutim. Vedel sem, da sem lahko zelo visoko, če skočim dobro, a lahko hitro naredim tudi napako, ki me od tega oddalji. Nedeljska skoka sta bila povprečna, a so se izšle druge stvari. Je pa to lepa potrditev, da smo na pravi poti," je dejal Peter o tem, ali je po Zakopanah začutil kaj olajšanja, potem ko se je spet povzpel med najboljše tri.

Tezo o ne povsem odličnih skokih je izpostavil tudi glavni trener Goran Janus: "Vesel sem za Petra, a ima še možnosti za napredek. Skoka še nista bila na tisti pravi ravni."

Tudi sam upa, da bo najboljša pokazal na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Pred štirimi leti je dvakrat razveselil navijače, ko si je okoli vratu nadel srebrno in bronasto odličje.