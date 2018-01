Peter Prevc opozarja pred sprožanjem prevelike evforije

Pogled bratov Prevc

Slovenska skakalna odprava v sestavi Jernej Damjan, Peter Prevc, Anže Semenič in Domen Prevc je žlahtne kovine, osvojene na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, v torek na ogled postavila še v domovini.

Za Petra Prevca je bila to že šesta kolajna na svetovnih prvenstvih, tretja v poletih, v katerih ima zdaj celotno zbirko odličij. Leta 2016 je v Bad Mitterndorfu postal svetovni prvak, dve leti prej je bil v Harrachovu bronast. "Po pravici povedano bi kolajne postavil eno zraven druge, "v ravnino". Nobena ni podarjena, za vsako se je treba potruditi. Na vsaki tekmi daš od sebe maksimum, na koncu pa se vidi, kaj tvoj maksimum pomeni v svetovni konkurenci," je o tem, ali je bila ta kolajna najbolj prigarana, dejal 25-letnik.

Ohraniti je treba mirnost

Krivulja Petra Prevca gre navzgor. Kot pravi, v zadnjem času skače bolj sproščeno, bolj "v slogu Jerneja Damjana". Foto: Žiga Zupan/Sportida

Če mu v začetku sezone ni šlo po načrtih, so v zadnjem času rezultati boljši.

V seštevku treh skokov na posamični tekmi svetovnega prvenstva je končal na šestem mestu. Imel je nemalo težav z vetrom, ob bolj naklonjenem Eolu pa bi se stvari lahko odvile drugače.

"Na samozavest je to vsekakor vplivalo, ji nekaj dodalo. A to pri nikomur, ne pri meni ne pri domačih, navijačih ali medijih, ne sme sprožiti prevelike evforije v smislu, da bodo stvari šle samo še navzgor. Treba je ohraniti mirnost in vedeti, da se le z delom lahko kaj doseže," opozarja trenutno 17. skakalec svetovnega pokala.

Peter Prevc o kolajnah in bolj sproščenem pristopu:

Prevc, ki ima mesto med peterico za olimpijske igre že zagotovljeno, še pravi, da je v zadnjem času upošteval tudi taktiko najbolj konstantnega Slovenca letos Jerneja Damjana: "Predvsem sem za zdaj šel mirno iz tekme v tekmo, upošteval tudi Jernejev pristop, da se ne obremenjuješ s tem, kar se je zgodilo, ampak da greš sproščeno v naslednjo tekmo in si zadovoljen tudi z manjšimi stvarmi."

Naslednja preizkušnja ga čaka konec tedna v Zakopanah, kamor bodo ob njem odpotovali še Semenič, Žiga Jelar, Timi Zajc in Domen Prevc.

Dobil je potrditev, da delajo dobro

Prav zadnji je na ekipni tekmi svetovnega prvenstva priredil največje presenečenje in po ne najboljših predstavah na posamični preizkušnji zablestel na moštveni. Kaj se je spremenilo s sobote na nedeljo, še danes ne ve, je pa dobil potrditev, da delajo dobro.

Največje presenečenje ekipne tekme Domen Prevc je dobil potrditev, da dobro delajo. Foto: Reuters

"Pogledali smo kamero, kaj lahko naredimo, tako kot smo to počeli prej. Kot kaže, se mi je v nedeljo bolj izšlo in res smo lahko le veseli, da je bilo tako. Ta rezultat je prinesel potrditev, da delamo prav. V soboto sem se že malo spraševal, kaj je narobe, kaj ni v redu, ampak zdaj vemo, da smo na pravi poti, da je treba pri tem vztrajati in biti še naprej osredotočen," meni najmlajši od bratov Prevc.

Ne razmišlja o OI, ampak o Poljski, ki lahko veliko prinese in odnese

Zanj bodo Zakopane še kako pomembno prizorišče, saj bo, tudi na podlagi tekem na Poljskem, glavni trener A-reprezentance Goran Janus določil peterico (ob Petru Prevcu imata olimpijsko vozovnico v rokah tudi Damjan in Semenič), ki bo odpotovala v Pjongčang. Rezultati poletov na olimpijsko odločitev ne bodo vplivali. Domen je to sezono sedmi slovenski skakalec svetovnega pokala, pred njim so trio z olimpijsko vozovnico, Tilen Bartol, Timi Zajc in Žiga Jelar.

Če 18-letnika ne bo v olimpijski ekipi - na Janusovo odločitev rezultati poletov ne bodo vplivali -, se bo udeležil mladinskega svetovnega prvenstva. Foto: Anže Malovrh, STA "Za Zakopane imam v redu občutek. Skakalnico so v primerjavi z lanskim letom še povečali, 'špura' je podobna, to smo že vse preučili, zdaj bomo še nekoliko pogledali drese, saj smo dobili nove materiale," pravi lani najboljši Slovenec ob koncu sezone, ki o tekmovanju petih krogov ne razmišlja. "Olimpijske igre so za zdaj stvar Gorana, da izbere in odloči, kdo gre. Ko bo izbral in če bom v ekipi, bom začel razmišljati o njih. Zdaj moram biti osredotočen na skoke v Zakopanah, ne pa razmišljati, kaj bom na olimpijskih igrah."

Če ga v olimpijski ekipi ne bo, bo odpotoval na mladinsko svetovno prvenstvo. "Sprejel bi odločitev. Greš tja, kamor te pošljejo. Tudi mladinsko svetovno prvenstvo ne bi bila slaba izbira, bilo bi neka vmesna postojanka. Vesel bi bil, da lahko nekje nastopam," je še o tem, kako bi se nodzval, če ga ne bo na letalu za Južno Korejo, dejal 18-letnik.

Konec tedna bosta v Zakopanah dve tekmi. V soboto ekipna, v nedeljo še posamična.