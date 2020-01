Premierna zmaga Francozinje, Tina Robnik do najboljše uvrstitve v sezoni

Smučarke so najprej opravile kvalifikacije, v katerih sta bili uspešni tudi Slovenki Tina Robnik in Meta Hrovat, ki sta se pomerili v osmini finala. Zmage in napredovanja med najboljših 16 se je veselila Robnikova. Slovenska smučarka je v osmini finala za stotinko izločila Američanko Nino O'Brien, nato pa je zabeležila tri poraze. V četrtfinalu je najprej morala priznati premoč kasnejši zmagovalki Francozinji Clari Direz. V prvem boju za uvrstitev od petega do osmega mesta je Robnikova zaostala za Norvežanko Kristin Lysdahl, nato pa je bila od nje boljša še Thea Louise Stjernesund. 28-letna Slovenka je tako tekmovanje sklenila na osmem mestu. S tem je postavila svoj najboljši izid v sezoni, ki je bil do danes 11. mesto s prvega veleslaloma sezone v Soeldnu.

Elisa Moerzinger, Clara Direz in Marta Bassino Foto: Getty Images

Hitro slovo favoritk

V šestnajstini finala se je od tekmovanja morala posloviti tudi ena izmed včerajšnjih zmagovalk veleslaloma Slovakinja Petra Vlhova. Premagala jo je Švicarka Aline Danioth, ki pa je potem v četrtfinalu grdo padla in tekma je bila zato nekaj trenutkov tudi prekinjena. V osmini finala pa je izpadla še Američanka Mikaela Shiffrin, ki je bila najhitrejša v kvalifikacijah.

Tini Robnik je v dveh vožnjah kvalifikacij uspel osmi dosežek, Meti Hrovat, ki je na paralelnem slalomu v St. Moritzu osvojila četrto mesto, 25. Ana Bucik je v prvi vožnji odstopila, Maruša Ferk pa je bila na 45. mestu prepočasna za izločilne boje.

Izidi:



1. Clara Direz (Fra)

2. Elisa Moerzinger (Avt)

3. Marta Bassino (Ita)

4. Federica Brignone (Ita)

5. Sofia Goggia (Ita)

6. Kristin Lysdahl (Nor)

7. Thea Louise Stjernesund (Nor)

8. Tina Robnik (Slo)

9. Mikaela Shiffrin (ZDA)

10. Wendy Holdener (Švi)

...

18. Petra Vlhova (Svk)

...

23. Meta Hrovat (Slo)

...



nista se uvrstili v šestnajstino finala:

Ana Bucik in Maruša Ferk (obe Slo)





Svetovni pokal, skupni seštevek (18):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 975

2. Petra Vlhova (Slk) 726

3. Federica Brignone (Ita) 715

4. Wendy Holdener (Švi) 493

5. Marta Bassino (Ita) 415

6. Michelle Gisin (Švi) 405

7. Viktoria Rebensburg (Nem) 378

8. Sofia Goggia (Ita) 349

9. Katharina Liensberger (Avt) 332

10. Corinne Suter (Švi) 325

...

20. Meta Hrovat (Slo) 195

45. Tina Robnik (Slo) 90

47. Ana Bucik (Slo) 85

56. Ilka Štuhec (Slo) 71





Paralelne tekme (2):

1. Petra Vlhova (Slk) 113

2. Clara Direz (Fra) 100

3. Federica Brignone (Ita) 90

...

9. Meta Hrovat (Slo) 58

17. Tina Robnik (Slo)

32 . Ana Bucik (Slo) 32

42. Maruša Ferk (Slo) 5

...

