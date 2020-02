Norvežan za las ugnal vodilnega Rusa

Tretji je bil še en Norvežan Martin Nyenget. Ta je startal kot enajsti in za zmagovalcem zaostal 2,1 sekunde. Štiri desetinke za njim pa je končal zmagovalec sobotne posamične tekme na 15 km, prav tako Norvežan Sjur Roethe. Tudi sicer so Norvežani spet prevladovali, saj so imeli sedem tekmovalcev v prvi osmerici oziroma osem v enajsterici.

Miha Šimemc je končal na 72. mestu s 6:27 minute zaostanka, Janez Lampič pa je bil 85. (+10:40,3).

Ob 16. uri bodo na 10-kilometrskem zasledovanju nastopile še tekačice.

Izidi, moški, 15 km zasledovanje, klasično:

1. Paal Golberg (Nor) 34:50,8

2. Aleksander Bolšunov (Rus) + 0,3

3. Martin Nyenget (Nor) 2,1

4. Sjur Roethe (Nor) 2,5

5. Hans Christer Holund (Nor) 7,3

6. Finn Haagen Krogh (Nor) 39,3

...

72. Miha Šimenc (Slo) 6:27,0

86. Janez Lampič (Slo) 10:40,3

Svetovni pokal, skupno (25 od 40):

1. Aleksander Bolšunov (Rus) 1730

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1228

3. Sjur Roethe (Nor) 972

4. Sergej Ustjugov (Rus) 896

5. Iivo Niskanen (Fin) 890

6. Simen Hegstad Krueger (Nor) 767

...

53. Miha Šimenc (Slo) 73

114. Janez Lampič (Slo) 11