Nič ne bo z EP v Zagrebu

Zagreb bi moral med 8. in 10. aprilom gostiti še svetovno prvenstvo v sinhronem drsanju, a je tudi to pod vprašajem. Isu je nacionalnim zvezam poslala vprašalnik o možnosti potovanj v času pandemije in o sami želji po nastopu, končna odločitev glede tega bo znana v prihodnjih dneh.

Hrvaško glavno mesto je sicer doslej gostilo štiri evropska prvenstva v umetnostnem drsanju (1974, 1979, 2008 in 2013), dve mladinski svetovni prvenstvi (1999 in 2019) ter dve članski SP v sinhronem drsanju (2004 in 2009) in dve mladinski SP v tej panogi (2015 in 2018).

