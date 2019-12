Odpadla tekma skakalcev v Ruki bo v Lahtiju

Zaradi premočnega vetra so finski prireditelji izpeljali le eno tekmo v Ruki, nato pa so izkoristili pravico do menjave prizorišča in tekmo z blagoslovom Fisa danes prestavili v Lahti.

Konec tedna se bo svetovni pokal skakalcev nadaljeval z dvema tekmama v nemškem Klingenthalu.

