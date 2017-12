Odločil se je za vratolomno vožnjo po eni smučki

Skok v športno preteklost

Na takratnem svetovnem prvenstvu je Bode Miller osvojil dve zlati medalji, in sicer v smuku in superveleslalomu. Američan je bil eden glavnih favoritov tudi v kombinaciji. Tisto leto Miller sicer ni bil v najboljši slalomski formi, veliko bolj superioren pa je bil v hitrih disciplinah. Namesto da bi ljubitelji belih strmin videli hitro vožnjo, pa so dobili šov na eni smučki, ki ga je bil zmožen le Bode Miller.

Vsak bi zavil vstran, on pa se je spustil v vratolomno vožnjo

Eden največjih smučarskih zvezdnikov tistega časa je po petnajstih sekundah smuka izgubil smučko. Pri doskoku se je zataknil in ostal brez leve smučke. Marsikateri smučar bi v tistem trenutku zavil s proge ali padel, Bode pa se je odločil drugače in nadaljeval vožnjo. V določenih trenutkih je šel celo v smukaško prežo in na ta način še povečal svojo hitrost, kar je dodatno navdušilo italijansko občinstvo.

Bode je na eni smučki prišel skoraj do konca proge. V enem izmed zadnjih zavojev je izgubil ravnotežje in padel, za tem pa se je le odločil umakniti s proge. Treba je vedeti, da je Miller v določenih delih proge presegel hitrost 80 kilometrov na uro, kar se na eni smučki zdi naravnost neverjetno.

Dosegel je hitrost več kot 80 kilometrov na uro. Foto: Guliver/Getty Images

Millerju se ta poteza ni zdela prav nič spektakularna. Menil je, da se mu je uspelo le dobro rešiti. "Pri doskoku sem se s smučko zataknil v neravnino in pri hitrosti 75 kilometrov na uro moraš imeti veliko srečo, da se smučka pri tem ne odpne. Odločil sem se, da bom vseeno nadaljeval in poskušal priti do cilja, ker bi bila dva teka v slalomu zelo dober trening zame. Jasno je, da z eno smučko nisem bil konkurenčen. Na koncu sem izgubil ravnotežje in padel. Vseeno bi šel še skozi naslednja vrata, vendar sem ugotovil, da je bilo dovolj za danes," je po tekmi razlagal Bode.

Italijanski navijači so bili navdušeni nad njegovimi "vragolijami", nekateri pa niso bili najbolj zadovoljni. Foto: Guliver/Getty Images

Nekateri navdušeni, drugi prepričani, da je naredil neumnost

Odzivi na njegovo dejanje so bili različni. Občinstvo ga je po tem še bolj vzljubilo, vendar se marsikdo ni zavedal, v kakšni nevarnosti je bil. Nad njim je bila navdušena nekdanja švedska smučarka Pernilla Wiberg. "Ponavadi, ko izgubiš smučko, takoj padeš. Pri njem smo lahko že večkrat videli, da se je sposoben rešiti. Ima izredno ravnotežje in koordinacijo."

Če je bila Švedinja navdušena nad njim, pa se z njo ni mogel strinjati takratni ameriški trener Phil McNichol. "Videti je bilo spektakularno, vendar je bila v tistem trenutku to slaba odločitev. Vso smukaško progo presmučati na eni smučki je bilo precej tvegano. Bode je pokazal, da je močan in vzdržljiv, vendar je bilo to povsem nepotrebno."

Kritičen je bil tudi zmagovalec Benjamin Raich Kritičen je bil tudi Benjamin Raich, poznejši zmagovalec kombinacije. Foto: Guliver/Getty Images

Kombinacijo je na koncu dobil Avstrijec Benjamin Raich, drugi je bil Norvežan Aksel Lund Svindal, tretjo mesto pa je zasedel domačin Girogio Rocca. Raich je po tekmi dejal: "To ni dobro ne zanj ne za samo tekmovanje. Na neki način je to bilo smučanje in to moramo sprejeti," je povedal danes 39-letni Raich, ki je že končal svojo športno pot.

V Pjongčangu kot strokovni komentator

Bode Miller, nekdanji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, je oktobra letos sporočil, da nepreklicno končuje svojo športno kariero. Za to potezo se je odločil, ker ni več našel motivacije in navdušenja nad smučanjem. Miller bo, kot kaže, še vedno povezan s smučanjem, saj bo na olimpijskih igrah v Pjongčangu delal kot strokovni komentator.