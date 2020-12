Odličen začetek sezone: Nika Križnar druga v Ramsauu, Bogatajeva četrta

Nika Križnar je na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala za smučarke skakalke v avstrijskem Ramsauu zasedla drugo mesto (91,5 in 94 m, 245,1 točke). Prehitela jo je le domačinka Marita Kramer in Avstrije (94 in 96 m, 253,6), tretja je bila Japonka Sara Takanaši (88 in 89,5 m, 240,1), četrta pa Urša Bogataj (89,5 in 90 m, 233,8).

Špela Rogelj je bila 22. (82 in 83 m, 210,5), Katra Komar pa 27. (78 in 83 m, 202,4).

V finale se izmed Slovenk, ki so nastopile na tekmi, ni uvrstila Jerneja Brecl (79 m, 94,6), ki je trideseterico na 31. mestu zgrešila za pet desetink točke.

Križnarjeva je bila po prvem skoku druga, za 3,1 točko je zaostajala le za Kramerjevo, četrta je bila Bogatajeva. Slednja je bila 8,0 točke za vodilno, vendar le 2,4 točke za zmagovalnimi stopničkami. Tretja je bila Takanašijeva, najboljša skakalka v zgodovini.

Rogljeva je bila na robu dvajseterice (18.), Komarjeva pa se je na 29. mestu za las izognila izpadu iz druge serije. V finalu je Komarjeva pridobila dve mesti, Rogljeva pa štiri izgubila.

Takanašijeva zaradi boljših ocen pred Bogatajevo

V finalnem obračunu za zmago in zmagovalne stopničke sta sodelovali dve Slovenki, vrstni red na prvih štirih mestih pa je ostal nespremenjen. Bogatajeva je skočila pol metra več, kot v uvodni seriji, ter je za prav toliko tudi presegla daljavo drugega skoka Takanašijeva. A je Japonka dobila veliko boljše ocene za slog in je zasedla tretje mesto.

Križnarjeva je nato poletela do 94 m in izenačila rekord dneva Kramerjeve. Ta je odgovorila še za dva metra daljšo finalno daljavo ter postavila ženski rekord naprave ter zanesljivo zmagala. Devetnajstletna tekmovalka iz Salzburga, najboljša že v kvalifikacijah, je drugič v karieri slavila v svetovnem pokalu.

Dvajsetletna Križnarjeva pa je četrtič na posamičnih tekmah pokala stopila na zmagovalni oder. Pred tem je bila že trikrat tretja, zmagi pa je bila najbližje prav tokrat.

Branilka naslova tokrat sedma

Prejšnjo sezono svetovnega pokala 2019/20 je še tretjič zaporedoma dobila Norvežanka Maren Lundby. Ta je bila tokrat sedma, pred njo sta bili še na petem mestu Japonka Juki Ito in na šestem avstrijska veteranka Daniela Iraschko Stolz. Rojakinja slednje, Chiara Hölzl, lani skupno druga, je končala na desetem mestu.

Križnarjevi se je odvalil kamen od srca

"Zelo sem vesela današnjih skokov. Vseskozi sem kazala konstantne skoke, tudi včeraj, danes pa se mi je odvalil še kamen od srca. Nisem pričakovala, da bom tudi na tekmi pokazala tako dobre, konstantne skoke. Manjka še podpis, tega se zavedam, tu je še veliko dela, na tem bom morala še veliko delati. Takoj ko sem doskočila, nisem vedela, ali sem prevzela vodstvo, saj nisem poslušala koliko je skočila skakalka pred mano. Prepustila sem se, da se pokažejo ocene in rezultat in ko sem videla, da sem prevzela vodstvo, sem bila zelo vesela. To je moj najboljši rezultat, drugo mesto. Zasluženo!" se je smejalo Križnarjevi.

Urša Bogataj: Skoki so bili kar v redu, ne pa še čisto pravi. Foto: Sportida

"Zelo sem zadovoljna z današnjo tekmo. To je bila moja prva tekma svetovnega pokala po poškodbi. Skoki so bili kar v redu, ne pa še čisto pravi, malo imam še težav v glavi, a upam, da obdržim to formo in se soočim še z drugimi težavami," je po odličnem dosežku povzela Bogatajeva.

"Več od teh dveh punc ne bi mogel pričakovati"

Črto pod zelo uspešnim uvodom v novo sezono je takole potegnil glavni trener naših, Zoran Zupančič: "Dolgo smo čakali na prvo tekmo. Situacija pred tekmovanjem je bila nejasna, po tekmi pa nam je odleglo. Vrhunski rezultati. Najboljši rezultat Nike Križnar v karieri in četrto mesto Urše Bogataj, kar je super povratek po poškodbi. Več od teh dveh punc ne bi mogel pričakovati, vemo, kje imata še rezerve. Tako kot imajo rezerve vse ostale punce. Upamo, da bomo v prihodnjih dneh lahko normalno trenirali, da se še bolje pripravimo na naslednja tekmovanja, skupaj z Emo."

Potem ko je zaradi koronskih razmer odpadlo sprva predvideno uvodno prizorišče zime v Lillehammerju, se bo po Ramsauu sezona nadaljevala šele po novem letu v Sloveniji.

Med 22. in 24. januarjem bosta na Ljubno posamična in ekipna tekma. Skakalke se tako letos ne bodo selile na Japonsko, ker so januarske tekem v Sapporu in Zau odpadle.

Izidi: 1. Marita Kramer (Avt) 253,6 (94,0/96,0 m)

2. Nika Križnar (Slo) 245,1 (91,5/94,0)

3. Sara Takanaši (Jap) 240,1 (88,0/89,5)

4. Urša Bogataj (Slo) 233,8 (89,5/90,0)

5. Juki Ito (Jap) 232,0 (85,5/89,5)

6. Daniela Iraschko Stolz (Avt) 230,4 (85,5/88,5)

...

22. Špela Rogelj (Slo) 210,5 (82,0/83,0)

27. Katra Komar (Slo) 202,4 (78,0/83,0)

.... - izpadla v prvi seriji:

31. Jerneja Brecl (Slo) 94,6 (79,0 m)

